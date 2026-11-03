Alluvione del 2023, arrivati oltre 4 milioni di euro per risolvere le maggiori criticità

L’evento meteorologico è stato di portata eccezionale, ma anche la risposta che arriva ora è di tutto rispetto. Ammontano a 4 milioni e 410mila euro le risorse complessive che il Comune di Camporgiano, grazie alla Regione Toscana e al Dipartimento Nazionale di protezione civile, è riuscito ad ottenere per risolvere alcune delle criticità più importanti del territorio causate dall’alluvione del novembre 2023.

I 710mila euro, deliberati ieri (lunedì 2 novembre) con provvedimento della Regione Toscana e destinati alla sistemazione della frana di Col di Rava, si inseriscono infatti in un più ampio intervento di 2 milioni e 200mila euro per la bonifica del movimento franoso lungo la strada comunale Vitoio-Puglianella e la messa in sicurezza complessiva di quel tratto viario.

A questi si aggiungono i 600mila euro per la regimazione delle acque e la messa in sicurezza dei versanti lungo la strada comunale Vitoio-Camporgiano; i 500 mila euro per la bonifica del movimento franoso Capriola est al Poggio; i 580 mila euro per gli interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica a Roccalberti ed Isola di Roccalberti; i 300 mila euro per la messa in sicurezza del versante lungo la strada provinciale tra Poggio e Vagli in località Fraia; e infine i 100 mila euro per la bonifica del versante e consolidamento della sede stradale per San Biagio al Poggio.