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I mestieri della salute incontrano i giovani a Castelnuovo
Due giorni di incontri all’interno di “Garfagnana Terra Unica” con i professionisti dell’Asl per conoscere da vicino il lavoro nella prevenzione, nella diagnostica e nella riabilitazione
Tra gli stand dedicati ai sapori e alle tradizioni della Garfagnana ci sarà spazio anche per chi guarda a un futuro nelle professioni sanitarie: domani e domenica (7 e 8 novembre), in occasione della decima edizione di Garfagnana Terra Unica, l’Asl Toscana nord ovest sarà a Castelnuovo di Garfagnana con un punto informativo rivolto a cittadini, giovani e famiglie.
La manifestazione, ospitata tra piazzale Chiappini e il centro storico, accoglierà lo stand Conosci le professioni sanitarie – scopri il percorso più adatto a te, curato dal Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, diretto da Emilio Bertolini. Un’occasione per conoscere il lavoro di chi opera ogni giorno nella prevenzione, nella diagnostica, nell’assistenza e nella riabilitazione, e per orientarsi tra i diversi percorsi professionali.
Gli operatori dell’Asl saranno a disposizione per illustrare attività e competenze di figure come fisioterapisti, dietisti, logopedisti, educatori professionali, igienisti dentali e terapisti occupazionali. Sarà possibile approfondire anche professioni meno conosciute, dai tecnici di neurofisiopatologia a quelli della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, passando per i tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica e della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Domani (7 novembre), dalle 11, allo stand sarà presente anche il direttore del Dipartimento, Emilio Bertolini. Nei due giorni il confronto con i professionisti sarà rivolto in particolare ai giovani che stanno valutando il proprio futuro formativo e lavorativo e vogliono capire quale percorso possa rispondere ai loro interessi.