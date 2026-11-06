I mestieri della salute incontrano i giovani a Castelnuovo

Tra gli stand dedicati ai sapori e alle tradizioni della Garfagnana ci sarà spazio anche per chi guarda a un futuro nelle professioni sanitarie: domani e domenica (7 e 8 novembre), in occasione della decima edizione di Garfagnana Terra Unica, l’Asl Toscana nord ovest sarà a Castelnuovo di Garfagnana con un punto informativo rivolto a cittadini, giovani e famiglie.

La manifestazione, ospitata tra piazzale Chiappini e il centro storico, accoglierà lo stand Conosci le professioni sanitarie – scopri il percorso più adatto a te, curato dal Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, diretto da Emilio Bertolini. Un’occasione per conoscere il lavoro di chi opera ogni giorno nella prevenzione, nella diagnostica, nell’assistenza e nella riabilitazione, e per orientarsi tra i diversi percorsi professionali.

Gli operatori dell’Asl saranno a disposizione per illustrare attività e competenze di figure come fisioterapisti, dietisti, logopedisti, educatori professionali, igienisti dentali e terapisti occupazionali. Sarà possibile approfondire anche professioni meno conosciute, dai tecnici di neurofisiopatologia a quelli della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, passando per i tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica e della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.