la controversia|
Vagli, stop del Tribunale alla targa con la frase anticomunista attribuita a don Milani
Accolto il ricorso della nipote e della Fondazione. Il circolo di Rifondazione della Valle del Serchio contesta al sindaco Puglia le spese sostenute dal Comune
Il Tribunale di Lucca ha intimato al Comune di Vagli di Sotto di non ricollocare la targa con la frase anticomunista attribuita a don Lorenzo Milani sotto la statua dedicata al priore di Barbiana. Accogliendo il ricorso della nipote Flavia Milani Comparetti e della Fondazione don Milani, la giudice Anna Martelli ha rilevato l’assenza di certezze sulla paternità della citazione e il rischio che la sua esposizione pubblica possa ledere l’identità personale del sacerdote e l’immagine della Fondazione.
Una decisione accolta con soddisfazione dal circolo della Valle del Serchio di Rifondazione Comunista, che interviene anche sulle spese sostenute dal Comune per la controversia, contestando le scelte del sindaco Mario Puglia.
“Apprendiamo con soddisfazione la decisione presa dal Tribunale di Lucca di impedire la ricollocazione della targa contenente la frase contro il comunismo falsamente, o almeno non documentata, attribuita a don Lorenzo Milani. La verità storica non può essere piegata alle proprie convinzioni politiche e ideologiche“.
“Vogliamo sottolineare – prosegue Rifondazione – un altro aspetto: questa crociata contro il comunismo fatta dal sindaco Puglia sta costando alcune migliaia di euro alle casse del Comune di Vagli di Sotto. I cittadini e le cittadine ne sono consapevoli? Sarebbe opportuno che il sindaco rifondesse di tasca propria i fondi utilizzati in questa vicenda, sottratti a cose ben più utili per la comunità.
Ribadiamo la nostra soddisfazione per l’esito della vicenda augurandoci che questo ne sia il capitolo conclusivo“.