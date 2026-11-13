Vagli, stop del Tribunale alla targa con la frase anticomunista attribuita a don Milani

Il Tribunale di Lucca ha intimato al Comune di Vagli di Sotto di non ricollocare la targa con la frase anticomunista attribuita a don Lorenzo Milani sotto la statua dedicata al priore di Barbiana. Accogliendo il ricorso della nipote Flavia Milani Comparetti e della Fondazione don Milani , la giudice Anna Martelli ha rilevato l’assenza di certezze sulla paternità della citazione e il rischio che la sua esposizione pubblica possa ledere l’identità personale del sacerdote e l’immagine della Fondazione.

“Apprendiamo con soddisfazione la decisione presa dal Tribunale di Lucca di impedire la ricollocazione della targa contenente la frase contro il comunismo falsamente, o almeno non documentata, attribuita a don Lorenzo Milani. La verità storica non può essere piegata alle proprie convinzioni politiche e ideologiche“.



“Vogliamo sottolineare – prosegue Rifondazione – un altro aspetto: questa crociata contro il comunismo fatta dal sindaco Puglia sta costando alcune migliaia di euro alle casse del Comune di Vagli di Sotto. I cittadini e le cittadine ne sono consapevoli? Sarebbe opportuno che il sindaco rifondesse di tasca propria i fondi utilizzati in questa vicenda, sottratti a cose ben più utili per la comunità.

Ribadiamo la nostra soddisfazione per l’esito della vicenda augurandoci che questo ne sia il capitolo conclusivo“.