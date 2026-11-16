Garfagnana Terra Unica, il finale guarda al domani delle comunità di montagna con “Paesaggi futuri”

Garfagnana Terra Unica 2026 si avvia verso il gran finale e l’Unione Comuni Garfagnana presenta Paesaggi futuri, il progetto che punta a rinnovare spazi e servizi del territorio coinvolgendo le comunità locali. Stazioni riqualificate, piazze riprogettate e servizi potenziati sono al centro di un percorso che affianca agli interventi materiali la partecipazione dei cittadini, chiamati a contribuire prima, durante e dopo i cantieri.

L’iniziativa si inserisce nella Strategia nazionale per le aree interne Garfagnana-Lunigiana-Media Valle del Serchio-Appennino Pistoiese, di cui l’Unione è capofila. Attraverso Pafut– Progettare insieme paesaggi futuri, l’obiettivo è accompagnare le trasformazioni con un confronto sul territorio, affinché i nuovi spazi rispondano alle esigenze di chi li abita.

La presentazione accompagna la fase conclusiva di Garfagnana Terra Unica, la manifestazione dedicata alle eccellenze locali che quest’anno celebra la decima edizione e si estende su tre fine settimana anziché due. A organizzarla sono l’Unione Comuni Garfagnana, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e l’associazione Garfagnana Terra Unica.

È anche l’occasione per fare il punto sulle attività dell’Unione dei Comuni Garfagnana nel 2026. Tra i principali risultati figura l’entrata in vigore del Piano operativo intercomunale, che interessa 14 Comuni e circa 500 chilometri quadrati. Sul fronte della rigenerazione urbana prosegue il programma Pnrr Abitare la Valle del Serchio, sviluppato con l’Unione dei Comuni della Mediavalle: un pacchetto di 39 interventi, di cui 26 in Garfagnana, tra coabitazione e recupero degli spazi, per contrastare lo spopolamento.

Alla partecipazione si lega anche Paesaggi culturali. Coltivare benessere in Garfagnana, progetto di welfare culturale che ha previsto, nella prima linea di intervento, 50mila euro per valorizzare le associazioni locali e sostenere iniziative sul territorio. Proseguono inoltre i corsi di custodi di comunità, dedicati ad archivi, biblioteche e patrimonio locale.

Particolare attenzione è stata riservata ai giovani, con l’avvio della costruzione di un tavolo permanente dei professionisti della Garfagnana, la summer school sulla transizione ecologica a Casone di Profecchia e il progetto Volver, che ha portato nella terra d’origine sette giovani discendenti di emigrati garfagnini in Sud America. Completano il quadro le attività con le scuole, la valorizzazione della biodiversità e i lavori di potenziamento del Centro operativo intercomunale di protezione civile a Orto Murato.