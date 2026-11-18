I reperti archeologici che raccontano la storia di Castiglione di Garfagnana tornano nel borgo fortificato e trovano posto nell’atrio del cinquecentesco palazzo del Parlamento, oggi sede del Comune. L’esposizione permanente, realizzata dall’associazione Ama Cultura, sarà inaugurata sabato (21 novembre) al termine del convegno sulla fortificazione dedicato alla memoria del professor Luigi Lucchesi.

L’appuntamento è alle 16 in palazzo comunale. Insieme ai rappresentanti dell’amministrazione interverranno l’architetto Saverio Mustur, il presidente di Ama Cultura Matteo Marcalli, Marta Colombo, funzionaria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, e Silvio Fioravanti, archeologo e presidente della Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana.

L’idea di esporre i reperti a Castiglione è nata nel 2022, durante il restauro della cinta muraria. A portarla avanti è stata Ama Cultura, già impegnata nel restauro della Madonna col Bambino. L’associazione ha acquistato le teche e coordinato il lavoro tra gli enti coinvolti. “Quello che era un sogno è diventato obiettivo e infine realtà: i reperti degli scavi tornano a casa, a raccontare la nostra storia”, dice Marcalli.