Lucine colorate, regali, parenti amorevoli e la consueta atmosfera di bontà natalizia? Non proprio. Quest’anno a San Romano in Garfagnana il Natale arriva con una buona dose di ironia, qualche provocazione e soprattutto tante risate.

Giovedì 3 dicembre il Teatro Officina Ripartenze, alla Stazione ferroviaria di Villetta di San Romano, ospiterà Emanuele Marcucci con Buon Natale un cavolo!, uno speciale di stand-up comedy che promette di ribaltare, con intelligenza e irriverenza, tutti i luoghi comuni delle festività.

Garfagnino di origine, comico dissacrante per vocazione, Emanuele Marcucci ha costruito il proprio percorso artistico attraversando i palcoscenici della stand-up comedy toscana e nazionale, da Pisa a Firenze, da Bologna a Roma. Dopo un’esperienza professionale nel mondo della comunicazione digitale, ha scoperto nella comicità uno strumento espressivo capace di mettere in discussione convenzioni, preconcetti e contraddizioni della società contemporanea. Il suo spettacolo natalizio è un viaggio comico imprevedibile, nel quale il Natale diventa soprattutto un pretesto per esplorare le piccole e grandi assurdità della vita quotidiana. Tra battute taglienti, riflessioni non richieste e divagazioni surreali, Marcucci conduce il pubblico attraverso le proprie personali ossessioni, per poi ritornare, inevitabilmente, tra le braccia di Babbo Natale.

La serata non sarà soltanto un appuntamento con la comicità, ma anche un’occasione di incontro, convivialità e valorizzazione delle eccellenze della Garfagnana. Ad accompagnare lo spettacolo saranno infatti presenti aziende del territorio con stand dedicati ai prodotti tipici locali, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e apprezzare le produzioni e le specialità della tradizione garfagnina. Non mancherà la cioccolata calda, per rendere ancora più accogliente l’atmosfera natalizia e trasformare l’appuntamento in un momento di festa e condivisione.

L’iniziativa si inserisce nel progetto in rete per San Romano in Garfagnana, cofinanziato attraverso il bando della Regione Toscana Progetti di rigenerazione commerciale di aree di particolare interesse del territorio comunale, con l’obiettivo di sostenere il tessuto economico locale, promuovere le attività commerciali e favorire nuove occasioni di aggregazione attraverso la cultura e lo spettacolo.

L’appuntamento rappresenta anche un’ulteriore occasione per valorizzare il Teatro Officina Ripartenze, il nuovo spazio culturale realizzato presso la Stazione ferroviaria di Villetta, nel Comune di San Romano in Garfagnana. Un luogo che interpreta concretamente il significato della rigenerazione territoriale: recuperare e valorizzare spazi esistenti, restituendo loro nuove funzioni sociali, culturali ed economiche. La presenza di uno spettacolo di stand-up comedy, linguaggio contemporaneo capace di coinvolgere pubblici diversi, contribuisce ad ampliare l’offerta culturale del territorio e a rafforzare il ruolo del teatro come spazio aperto alla comunità. La scelta di ospitare un artista originario della Garfagnana assume inoltre un valore particolare: valorizzare sul territorio esperienze artistiche maturate anche al di fuori dei suoi confini, creando nuove opportunità di incontro tra talenti locali e pubblico in un’ottica intergenerazionale.

Cultura, commercio di prossimità e socialità diventano così elementi di un’unica proposta, nella quale lo spettacolo dal vivo contribuisce a rendere più attrattivi i luoghi e a sostenere la vitalità economica e culturale delle comunità.

Un Natale diverso dal solito, dunque: con meno retorica, più risate, il calore di una buona cioccolata e il piacere di ritrovarsi insieme. Perché anche un cavolo, qualche volta, può diventare il simbolo di una bella ripartenza.