Equivoci, paradossi e un irresistibile gioco di ribaltamento dei ruoli. Domenica (29 novembre), alle 21, il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana ospita La cena dei cretini di Francis Veber, portata in scena da The Kitchen Company. La commedia è il secondo appuntamento della stagione teatrale 2026/27, nata dalla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo e amministrazione comunale.

Tra i titoli più celebri della drammaturgia francese contemporanea, lo spettacolo ruota attorno alla figura di François Pignon, un uomo mite e ingenuo invitato a una cena organizzata per deridere persone ritenute poco intelligenti. Quello che dovrebbe essere un divertimento a spese dell’ospite si trasforma però in un incubo per l’editore Pierre Brochant, costretto a fare i conti con una successione di imprevisti e situazioni paradossali. A emergere, tra una risata e l’altra, è una riflessione su chi siano davvero i cretini.

Autore teatrale, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico, Veber ha fatto di Pignon uno dei suoi personaggi più fortunati, protagonista anche delle commedie Il rompiballe e L’apparenza inganna. La sua disarmante ingenuità è il motore di una comicità mai volgare, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

I biglietti sono in vendita all’ufficio turistico comunale, gestito dalla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30. In caso di disponibilità, sarà possibile acquistarli anche a teatro la sera dello spettacolo. Su richiesta è previsto il ritiro fuori dall’orario di biglietteria.