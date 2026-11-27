Torrite si sente tradita. È quanto si legge su uno degli striscioni comparsi nei giorni scorsi nella frazione di Castelnuovo di Garfagnana per protestare contro il possibile ampliamento della zona industriale. Una mobilitazione portata avanti dal comitato Vivere Torrite, che chiede di preservare le aree verdi a ridosso delle abitazioni, opponendosi a un’ulteriore espansione degli insediamenti produttivi.

A riaccendere la protesta è la seduta del consiglio comunale di ieri (26 novembre), che aveva all’ordine del giorno l’avvio del procedimento per la variante al Piano operativo intercomunale proposta dalla società Intersonda Srl, finalizzata all’ampliamento dell’area produttiva e alla definizione di spazi pubblici in località Torrite.

Come illustrato in aula dal geometra Bernardini, la proposta prevede, tra le altre cose, l’ampliamento del parcheggio pubblico, la realizzazione di un piazzale per la sosta dei mezzi aziendali e di un’area per il deposito di attrezzature e materiali, nonché il mantenimento di una porzione boscata e la previsione di un’area verde.

La delibera approvata dal consiglio comunale segna l’avvio del percorso amministrativo e, contestualmente, della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (Vas). L’iter prevede il coinvolgimento degli enti competenti, il passaggio in conferenza dei servizi e la possibilità per i cittadini di presentare osservazioni. La variante dovrà infine tornare all’esame del consiglio comunale.

Un passaggio che, tuttavia, ha suscitato la dura reazione del comitato Vivere Torrite. “Lo striscione è già vecchio! Ieri sera durante il consiglio comunale, Torrite è stata davvero tradita. È un dato di fatto, sconcertante, ma è così. Proprio chi deve difendere i cittadini approva il via all’iter dell’ampliamento della zona industriale in un paese che già è soffocato dall’area industriale esistente. ‘Ma state tranquilli, ci sono tanti enti, avrete modo di fare le osservazioni…’. Roba da matti! Torrite le osservazioni le ha già fatte per il Piano operativo intercomunale, raccogliendo 200 firme per il no all’ampliamento dell’area industriale“.

“Siamo di fronte al ‘paradosso Garfagnana’: sì, quella di Terra Unica, della Valle del Bello e del Buono, quel gioiello verde fra le Alpi Apuane e l’Appennino, quella dei bei borghi. Torrite, un piccolo borgo, una chiesa, un torrente, un ponte, i bagni romani, una centrale idroelettrica, chiede che una zona verde a ridosso delle abitazioni resti verde. E invece, contro il potere e il dio soldo, non c’è niente da fare”.