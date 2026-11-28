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Si denuda davanti a due minorenni: 65enne garfagnino denunciato per atti osceni
L’episodio risale all’inizio dell’autunno in piazza della Repubblica a Castelnuovo: decisivo per l’identificazione dell’uomo l’esame delle telecamere cittadine
Un uomo di 65 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Garfagnana per il reato di atti osceni in luogo pubblico. I fatti si sarebbero verificati nel capoluogo garfagnino, nelle immediate vicinanze della fermata degli autobus in Piazza della Repubblica, alla presenza di due minorenni del posto.
L’episodio, risalente all’inizio dell’autunno, gestito dai Carabinieri con il massimo riserbo per non compromettere il regolare svolgimento delle indagini, si è concluso con l’identificazione del presunto responsabile e la sua denuncia alla Procura della Repubblica di Lucca.
Secondo quanto ricostruito nel corso degli accertamenti, l’uomo, un 65enne originario della Garfagnana, si sarebbe denudato davanti alle due ragazze, mostrando loro le parti intime, per poi accennare a un breve inseguimento dopo che le giovani, spaventate, si erano date alla fuga.
Determinante per lo sviluppo delle indagini è stata l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza cittadina, che esaminate dai Carabinieri, hanno consentito di raccogliere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.