Piegaio-Trebbio, inaugurato il nuovo plesso scolastico. Giani: “Qui i genitori sanno di potersi fidare”

Taglio del nastro per la struttura da 5 milioni alla presenza delle autorità regionali e provinciali: dal 15 settembre la nuova casa di studenti e insegnanti

Una risposta concreta allo spopolamento dei territori e un investimento storico sulla formazione.

È stato inaugurato questa mattina (12 settembre) alle 11, alla presenza delle cariche istituzionali della regione e del territorio, il nuovo plesso scolastico di Piegaio-Trebbio.

A sancire l’avvio ufficiale della nuova vita dell’edificio – una struttura moderna, sicura e ad impatto sostenibile pensata per ospitare i bambini – è stato il tradizionale taglio del nastro, effettuato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, affiancato dai veri protagonisti della giornata: i bambini e le bambine che d’ora in avanti popoleranno le aule della nuova scuola.

L’evento ha visto una folta e qualificata rappresentanza dei vertici della regione e della provincia. Accanto al presidente della Regione, erano presenti il primo cittadino di Pescaglia, Andrea Bonfanti, Vittorio Salotti, consigliere della Regione Toscana, Marcello Pierucci, presidente della provincia di Lucca, Simona Testaferrata, assessora all’istruzione del comune di Lucca, Paolo Michelini, sindaco di Bagni di Lucca, Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, Daniel Tosi, vicesindaco di Altopascio, Fabrizia Rimanti, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Lucca Quinto-Pescaglia, Maria Pia Mencacci, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lara Tommasi, consigliera del comune di Stazzema, e il Maggiore Alessandro Genovese, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lucca.

Dopo il momento simbolico del taglio del nastro, la cerimonia è proseguita con gli interventi istituzionali delle autorità presenti. Nei diversi discorsi è stata rimarcata l’importanza strategica dell’investimento — un’opera da oltre 5 milioni di euro, sostenuta in larga parte dalle risorse del Pnrr, da contributi regionali e dal determinante supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca — che conferma la centralità della scuola all’interno delle politiche di sviluppo ed edilizia scolastica portate avanti dall’amministrazione comunitaria nei territori montani e valligiani.

” I veri protagonisti di questo luogo, però, restano gli insegnanti – ha esordito il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani –. Per qualsiasi famiglia i figli rappresentano la ricchezza più grande, e affidarli a qualcuno è sempre un passaggio delicato, carico di apprensione: qui i genitori sanno di poter contare su un corpo docente di assoluto valore e di cui potersi fidare ciecamente. Prima di entrare a scuola si sono avvicinati due bambini: uno mi ha confidato che da grande vuole fare l’avvocato… Ecco, loro sono il nostro futuro. Poter consegnare a questi ragazzi una scuola bellissima, moderna e sicura come questa è per tutti noi una soddisfazione enorme”.

“Il nostro obiettivo prioritario è dare alle frazioni di Piegaio e della Val Pedogna le stesse identiche opportunità dei centri più grandi – ha dichiarato Bonfanti –. Dobbiamo portare quante più risorse e servizi possibili alla popolazione, per far sì che i cittadini continuino a sentirsi a casa propria e abbiano tutte le ragioni per restare e mantenere qui la loro abitazione“.

Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia

“Martedì consegneremo alle insegnanti, al personale scolastico e soprattutto ai bambini una scuola finalmente sicura e a norma in ogni suo aspetto, a differenza della vecchia struttura – ha aggiunto –. Non si tratta semplicemente di un nuovo edificio, ma di un’opera costruita con le più moderne tecnologie edili: non ha un tradizionale impianto di climatizzazione perché la sua architettura d’avanguardia consente di isolare perfettamente gli ambienti, trattenendo il caldo in inverno e garantendo il fresco d’estate”.

Grande entusiasmo ha suscitato il discorso del presidente Giani e del sindaco Bonfanti, i quali hanno sottolineato come garantire strutture scolastiche moderne, sicure dal punto di vista antisismico ed efficienti sul piano energetico rappresenti la chiave fondamentale per contrastare lo spopolamento e garantire un futuro di crescita e innovazione alle giovani generazioni.

“La sfida che ci attende non è semplice – ha commentato la dirigente scolastica, Fabrizia Rimanti –, ma l’augurio più grande è che, a partire dal prossimo 15 settembre, questa struttura diventi pienamente ciò che è chiamata ad essere: non solo un ambiente educativo sicuro e all’avanguardia, ma un luogo di incontro, di relazioni e di crescita umana. La straordinaria sinergia tra la scuola, le famiglie, le istituzioni e la cittadinanza è viva e tangibile oggi più che mai, come dimostra la presenza estesa di tutta la nostra comunità scolastica, dai docenti al personale Ata“.

A chiudere la mattinata di festa è stato un gesto propiziatorio ed esultante: il presidente Giani ha stappato lo spumante tra gli applausi dei presenti, dando il via al rinfresco conviviale aperto a tutta la cittadinanza.