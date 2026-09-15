Bando per la sicurezza stradale, più risorse per gli attraversamenti pedonali di Piano di Coreglia e Ghivizzano

Grazie ad una rimodulazione delle risorse del bando 2025, sarà possibile un nuovo stanziamento per portare avanti interventi di potenziamento della sicurezza stradale sulle strade regionali in due Comuni che erano nella graduatoria del bando ma avevano visto le loro richieste esaudite solo parzialmente a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili.

Oltre a Chiusi della Verna arrivano 14666 euro a Coreglia Anteminelli per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla strada regionale Sr445 nelle frazioni di Piano di Coreglia e Ghivizzano tramite l’installazione di nuova illuminazione. L’intervento ha un valore complessivo di 130mila euro ed aveva già ricevuto risorse regionali per 85333 euro.

“La revoca di un finanziamento relativo al bando per la sicurezza stradale da 2 milioni di euro ha ‘liberato’ risorse che possono essere riassegnate, secondo i massimali previsti nel bando – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – non potendo effettuare scorrimenti di sulla graduatoria degli interventi sulla viabilità locale perché i termini per la rendicontazione degli aggiudicare ed avviare i lavori interventi effettuati erano ormai scaduti, abbiamo ritenuto giusto aumentare il nostro sostegno alle amministrazioni comunali che si erano già aggiudicate le risorse del bando ma avevano ricevuto contributi inferiori alle loro necessità richieste per l’esaurimento dei fondi disponibili”.