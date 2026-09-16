A Piano di Coreglia il libro ‘Siblings’ di Alessia Farinella per la rassegna Campa Cavallo

L’autrice a dialogo con Della Maggiora e Martinucci, affrontando i temi del suo nuovo racconto come disabilità, gelosia e famiglia.

Venerdì (18 settembre) alle 17,30, l’autrice Alessia Farinella presenterà Siblings(Erickson), il suo nuovo libro, nei locali della Misericordia di Piano di Coreglia nell’ambito della rassegna Campa Cavallo.

Alla presentazione parteciperanno Franco Della Maggiora, psicologo psicoterapeuta Azienda Usl Toscana nord ovest dell’Ufsma Valle del Serchio, e Mirko Martinucci, responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti della Valle del Serchio e direttore facente funzioni della Unità operativa complessa psichiatria Lucca del Dipartimento salute mentale e dipendenze.

“Il rapporto tra fratelli – spiegano gli organizzatori – è tra i più intensi, intrecciando affetto, confidenza, competizione e conflitto. Quando uno di loro vive una condizione di disabilità, gli equilibri familiari cambiano profondamente, generando nuove dinamiche, sfide e risorse. ll racconto esplora i rapporti tra i fratelli attraverso ricerche, testimonianze e proposte di lettura, mettendo in luce emozioni contrastanti come gelosia, senso di abbandono, ma anche orgoglio, cura e crescita personale. L’obiettivo del volume è offrire strumenti di comprensione e accompagnamento per famiglie e società, favorendo contesti più inclusivi, consapevoli e rispettosi dei percorsi di vita di ciascuno”.

Farinella è pedagogista, formatrice, supervisore educativo attiva su tutto il territorio nazionale, Phd in scienze umane presso l’università di Torino, collabora da circa vent’anni con enti pubblici, fondazioni private, associazioni, consorzi di servizi socio-educativi e assistenziali, cooperative sociali e scuole realizzando percorsi di formazione e consulenza.

La rassegna culturale Campa Cavalloè alla seconda edizione e continuerà a offrire appuntamenti pubblici a ingresso libero per dialogare intorno ai temi complessi della salute mentale, della neurodivergenza, della disabilità e del caregiving. Viene organizzata da Fondazione per la coesione sociale, azienda Usl Toscana nord ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro studi e ricerche prof. Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.

Ogni appuntamento è impreziosito dalla presenza del Marco Cavallo, opera in cartapesta realizzata nel 2024 dal maestro costruttore Carlo Lombardi alla Cittadella del Carnevale, con il contributo della Fondazione per la coesione sociale e la partecipazione di diverse realtà che operano nel campo della disabilità e della salute mentale.