Dopo l’8 settembre dissero no a Hitler e Salò: l’Anpi di Bagni di Lucca ricorda gli internati militari italiani

Una mostra, documenti d’archivio e un documentario per riportare l’attenzione sulla storia degli internati militari italiani, i soldati che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, catturati dalle forze tedesche, rifiutarono in larga parte di continuare a combattere al fianco della Germania nazista e di aderire alla Repubblica sociale italiana.

È l’iniziativa organizzata per sabato (19 settembre), dalle 15,30 alle 20, alla Biblioteca Auser di Ponte a Serraglio, nell’ex sala parrocchiale, dalla sezione Anpi XI Zona Patrioti di Bagni di Lucca, in occasione della giornata dedicata agli internati militari italiani.

Il programma prenderà il via alle 15,30 con una mostra dei disegni di Clara Curto, realizzati per il film 80 anni dopo. Saranno inoltre esposti documenti storici e sarà possibile consultare in formato digitale banche dati dedicate agli Imi, anche per chi desidera svolgere ricerche anagrafiche sui propri familiari.

Alle 17,30 sarà invece proiettato il documentario C’è chi disse no. La Resistenza degli internati militari italiani, con la voce narrante di Gioele Dix, per la regia di Marialuisa Miraglia e su soggetto di Marco Brando. Attraverso testimonianze, memorie, diari e materiali d’archivio, il film ricostruisce una delle pagine a lungo meno conosciute della Seconda guerra mondiale. Al termine è previsto un momento di approfondimento sul tema degli Imi, seguito dal dibattito.

Dopo l’8 settembre 1943 furono circa 650mila i militari italiani catturati dalle forze tedesche e classificati come internati militari italiani. La scelta di questa particolare qualifica giuridica consentì al regime nazista di non riconoscere loro lo status ordinario di prigionieri di guerra e di impiegarli, in molti casi, come lavoratori coatti. Secondo le stime riportate dall’Associazione nazionale reduci dalla prigionia e dall’internamento, circa 50mila non fecero ritorno, morendo a causa delle condizioni di detenzione, del lavoro forzato, delle violenze e dei bombardamenti.

Dal 2025 questa vicenda ha anche una ricorrenza civile nazionale. La legge 13 gennaio 2025, numero 6, ha infatti riconosciuto il 20 settembre di ogni anno come Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di conservarne la memoria e ricordare il rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica di Salò.