Ghivizzano inaugura il nuovo parcheggio in località Portello

Un intervento che va ad incidere concretamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini, migliorando una strategica area di accesso e valorizzando la vocazione turistica del borgo. Sarà ufficialmente inaugurato domenica (20 settembre) alle 10,30, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il nuovo parcheggio in località Portello, a Ghivizzano Castello.

L’opera, frutto di un’importante riqualificazione sostenuta dalla Regione Toscana attraverso un bando regionale, è stata realizzata dalla All Service Srl su progetto dell’ingegner Cristian Ricci.

“Si tratta di un importante intervento di adeguamento e messa in sicurezza – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Coreglia Antelminelli Emilio Volpi -, reso possibile grazie al prezioso contributo della Regione Toscana, che ha consentito di riqualificare un punto strategico del territorio e di offrire una risposta concreta alle esigenze della cittadinanza. Un’opera che migliora la fruibilità dell’area, la sicurezza e la qualità degli spazi a servizio della comunità”.