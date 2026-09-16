L'opera|
Ghivizzano inaugura il nuovo parcheggio in località Portello
L’inaugurazione ufficiale sarà domenica (20 settembre) alle 10,30, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani
Un intervento che va ad incidere concretamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini, migliorando una strategica area di accesso e valorizzando la vocazione turistica del borgo. Sarà ufficialmente inaugurato domenica (20 settembre) alle 10,30, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il nuovo parcheggio in località Portello, a Ghivizzano Castello.
L’opera, frutto di un’importante riqualificazione sostenuta dalla Regione Toscana attraverso un bando regionale, è stata realizzata dalla All Service Srl su progetto dell’ingegner Cristian Ricci.
“Si tratta di un importante intervento di adeguamento e messa in sicurezza – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Coreglia Antelminelli Emilio Volpi -, reso possibile grazie al prezioso contributo della Regione Toscana, che ha consentito di riqualificare un punto strategico del territorio e di offrire una risposta concreta alle esigenze della cittadinanza. Un’opera che migliora la fruibilità dell’area, la sicurezza e la qualità degli spazi a servizio della comunità”.
“L’intervento di adeguamento e messa in sicurezza del parcheggio a Ghivizzano Castello – conclude il Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi – si inserisce in un più ampio programma di interventi che hanno visto l’Amministrazione Comunale, in questi anni, impegnata su tutto il territorio, dal fondovalle alle frazioni montane, per investire sulla qualità della vita nei nostri borghi rendendoli più accessibili, sicuri e attraenti anche in un’ottica di sostenibilità futura”.