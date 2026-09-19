Cultura e approfondimento: muove i primi passi l’associazione ‘Orizzonti Identitari’

È nata a Lucca l’ associazione culturale Orizzonti Identitari , con presidente Donatella Poggi , laureata in Scienze Politiche e già dipendente della Regione Toscana e dirigente del ministero dell’ambiente, alla quale hanno già aderito esponenti del mondo politico e culturale della città.

“In un contesto sociale già pieno di proposte culturali, con un’offerta informativa fin troppo vasta, abbiamo sentito la necessità di dare un nuovo sguardo verso la realtà. Uno sguardo che non sia strumentalizzato da interessi personali e particolari, dove il fine ultimo non sia quello di costruire delle verità di comodo. Quello che abbiamo intenzione di fare è organizzare eventi, incontri e dibattiti in cui i maggiori temi fondanti il tessuto sociale contemporaneo locale e nazionale, con un respiro geopolitico, siano analizzati e approfonditi basandosi sulla verità e sulla storia, ben lontani da distorsioni e opinioni personali”, ha spiegato la presidente, Donatella Poggi.