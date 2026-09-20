Inaugurato il nuovo parcheggio a Ghivizzano Castello: anche Giani al taglio del nastro

Presenti alla cerimonia tutta l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Remaschi, il consigliere regionale Vittorio Salotti, le autorità civili e militari, le associazioni locali, i volontari e numerosi abitanti. “Ogni inaugurazione indica un investimento concreto nella comunità – ha affermato soddisfatto il primo cittadino di Coreglia -. Ringrazio la Regione Toscana e, in particolare, il presidente Giani per l’attenzione e la presenza dimostrata sul territorio durante i suoi mandati dimostrando di essere vicino ai cittadini e di saper dare risposte concrete ai loro reali bisogni. Un ringraziamento che estendo anche al dottor Enrico Vignaroli, agli uffici comunali e a tutte le persone che, a vario titolo, si sono dedicate a questo lavoro”.