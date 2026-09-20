L'inaugurazione|
Inaugurato il nuovo parcheggio a Ghivizzano Castello: anche Giani al taglio del nastro
Intervento reso possibile grazie alle risorse di un bando regionale che il Comune di Coreglia Antelminelli è stato in grado di intercettare
Un’area di sosta moderna, funzionale e efficiente che riqualifica una porta strategica di accesso al meraviglioso borgo storico di Ghivizzano Castello.
Grande festa questa mattina (20 settembre) per l’attesa inaugurazione del riqualificato parcheggio in località Portello. Con la maestosa Torre di Castruccio a fare da sfondo, in una giornata particolarmente limpida e mite, si è tenuto il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.
Un importante intervento di adeguamento e messa in sicurezza reso possibile grazie alle risorse di un bando regionale che il Comune di Coreglia Antelminelli è stato in grado di intercettare andando ad incidere concretamente sulla qualità della vita dei cittadini.
Presenti alla cerimonia tutta l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Remaschi, il consigliere regionale Vittorio Salotti, le autorità civili e militari, le associazioni locali, i volontari e numerosi abitanti. “Ogni inaugurazione indica un investimento concreto nella comunità – ha affermato soddisfatto il primo cittadino di Coreglia -. Ringrazio la Regione Toscana e, in particolare, il presidente Giani per l’attenzione e la presenza dimostrata sul territorio durante i suoi mandati dimostrando di essere vicino ai cittadini e di saper dare risposte concrete ai loro reali bisogni. Un ringraziamento che estendo anche al dottor Enrico Vignaroli, agli uffici comunali e a tutte le persone che, a vario titolo, si sono dedicate a questo lavoro”.
Ad entrare nel merito dell’opera è stato l’assessore ai lavori pubblici Emilio Volpi: “I lavori – ha spiegato – sono stati realizzati dalla ditta All Service Srl su progetto dell’ingegner Cristian Ricci. Si ringraziano anche la ditta subappaltatrice Idea Luce, De Paris Marcello per la cura delle aiuole, Fanin per la lamiera, Diversi Impianti per l’irrigazione. Infine il Rup del progetto, l’ingegner Maicol Frateschi, e tutto l’ufficio tecnico comunale”.
Dopo il taglio del nastro, è stata scoperta la targa a don Giuseppe Meschi, al quale il parcheggio era già stato intitolato, parroco di Ghivizzano dal 1946 al 1976 (anno della sua scomparsa): un sacerdote che accompagnò per trent’anni la comunità non solo nella vita religiosa, ma anche nei momenti importanti della vita sociale paesana, mantenendo uno stretto legame con gli abitanti e con gli emigrati. Alla fine i partecipanti si sono intrattenuti per un piccolo brindisi gentilmente offerto dalla ditta All Service.