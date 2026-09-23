Rocca di Lucchio aperta per le Giornate europee del patrimonio

L’evento è organizzato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e pasaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, in collaborazione con il Comune di Bagni di Lucca, Lucchio Ambiente e i professionisti al lavoro sul monumento; si articolerà in due momenti. Dalle 15 gli archeologi guideranno i visitatori, suddivisi in due turni, attraverso i resti di edifici monumentali della chiesa e del dongione rinvenuti durante le indagini archeologiche del 2026.

Alle 16,30 saranno presentate in una conferenza immagini dello scavo e dei reperti, ricostruzioni e ipotesi emersi durante questo ultimo anno di lavoro. L’incontro sarà inoltre l’occasione per illustrare al pubblico le prime elaborazioni del progetto di valorizzazione della Rocca e per raccontare gli ulteriori, a volte inaspettati, settori di ricerca coinvolti nel lavoro di riscoperta e restituzione, che prevede nuovi scavi e visite nel 2027.