Azzardo e prevenzione: ‘Slow Life Slow Games’ chiude la tournée all’ospedale di Barga

Termina a Barga la tournée di Slow Life Slow Games negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Il progetto di educazione al gioco sano e prevenzione della patologia da gioco d’azzardo, realizzato dall’azienda insieme a Lucca Crea / Lucca Comics & Games, con il contributo economico della Regione Toscana, ha fatto tappa all’ospedale di Barga oggi (24 settembre), dopo le due giornate all’ospedale di Castelnuovo.

“Come amministrazione ringraziamo il dottor Arena e tutto il personale del Servizio Dipendenze e della Zona Distretto – dichiara Maresa Andreotti, assessora alle politiche sociali del comune di Barga –. È molto importante arrivare alle persone e portare a casa dei cittadini la possibilità di avere informazioni su un problema così importante e su come se ne può uscire perché oggi il fenomeno del gioco d’azzardo è in aumento anche nei piccoli centri come il nostro”.

L’iniziativa ha visto l’allestimento di uno spazio dedicato al gioco sano e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Durante le giornate, svoltesi prima all’ospedale di Castelnuovo e in seguito a quello di Barga, cittadine e cittadini si sono avvicinati al progetto attraverso giochi da tavolo, quiz e attività interattive, strumenti semplici e coinvolgenti per parlare di gioco in modo positivo, accessibile e condiviso. Accanto a questi era presente anche una falsa slot machine, ideata come dispositivo di sensibilizzazione: non un gioco d’azzardo, ma uno strumento simbolico per riflettere sui meccanismi che possono rendere il gioco rischioso, sulle false percezioni di controllo e sull’importanza di fermarsi, informarsi e chiedere supporto quando necessario.

A guidare le attività i ludo-educatori di Lucca Crea / Lucca Comics & Games, insieme al personale del Servizio Dipendenze di zona, presente per offrire informazioni, ascolto e orientamento sui servizi disponibili.

Il Servizio Dipendenze della Valle Del Serchio

Il Servizio Dipendenze della Valle del Serchio ha sempre mostrato una forte attenzione verso il gioco d’azzardo patologico, dipendenza comportamentale riconosciuta dal 2017 tra i ‘Livelli Essenziali di Assistenza’. I dati sull’utenza seguita dal Servizio evidenziano un fenomeno in aumento: i pazienti seguiti per gioco d’azzardo patologico sono passati dai 13 del 2017 ai 23 del 2025.

I dati disponibili confermano l’importanza di continuare a lavorare sulla prevenzione anche nella zona della Valle del Serchio. Nel 2022, secondo i dati Adm elaborati nel report Ausl Toscana Nord Ovest, nel distretto comprendente Garfagnana e Media Valle la raccolta da gioco su rete fisica è stata di 35 milioni di euro, con una media di circa 661 euro pro capite. Ancora più alto il dato relativo al gioco su rete telematica, che supera i 45 milioni di euro, pari a 856 euro pro capite.

Sempre riguardo la raccolta da gioco su rete telematica, fra i comuni con la più alta raccolta pro capite, da segnalare quelli di Sillano Giuncugnano (1957 euro) Castelnuovo di Garfagnana (1951 euro) e Gallicano (1834 euro). Il territorio presenta inoltre una presenza significativa di apparecchi da gioco: nella zona della Valle del Serchio sono stati rilevati 334 apparecchi Awp, pari a 63 ogni 10 mila residenti, uno dei valori più elevati all’interno dell’Ausl Toscana Nord Ovest.

Negli ultimi dieci anni, presso il Servizio, si è assistito ad un notevole abbassamento dell’età media dei giocatori, prevalentemente maschi: nel 2016 non era in trattamento nessun under 30, nel 2025 il 39% dei giocatori seguiti aveva fra 20 e 30 anni. Questo dato appare molto significativo: se da una parte può essere messo in relazione ad una maggior facilità di accesso per i giovani al gioco d’azzardo online, dall’altro può essere visto nell’ottica di una maggior sensibilità nei confronti di questa problematica e del buon funzionamento delle azioni di prevenzione come Slow Life Slow Games che, oltre a promuovere il gioco sano, favorisce la consapevolezza e ricorda che i Servizi sono presenti e disponibili per accogliere chi ha bisogno di informazioni o supporto.

Il Servizio Dipendenze della Valle del Serchio si trova all’interno della Casa della Comunità di Gallicano in via IV Novembre, dove è presente un ambulatorio specifico per la cura del disturbo da gioco d’azzardo. L’ambulatorio per il gioco d’azzardo vede all’opera un’equipe multiprofessionale costituita da medico psichiatra, psicologo, assistente sociale e educatore professionale, professionisti che lavorano in maniera integrata per garantire una pronta accoglienza delle richieste dei singoli cittadini e delle loro famiglie, attivando programmi terapeutici individuali, nel rispetto della centralità della persona. Possono essere attivate consulenze legali e finanziarie per cercare di risolvere le questioni legate ai debiti contratti con il gioco d’azzardo.