Piano operativo intercomunale della Mediavalle, parere positivo dalla conferenza paesaggistica

“Esprimo grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti –. Si conclude un percorso complesso che ha visto lavorare insieme gli uffici dei quattro comuni, ai quali va il mio ringraziamento, numerosi tecnici e professionisti. Il piano operativo intercomunale ci permette di avere una visione condivisa e coordinata del territorio, nel rispetto delle peculiarità di ciascun comune. La pubblicazione sul Burt rappresenterà il passaggio conclusivo di questo importante percorso”.

Il piano è stato seguito dall’ufficio di piano, con la responsabile ingegner Francesca Francesconi e il responsabile del procedimento dottor Massimo Vergamini, e dal garante dell’informazione e della partecipazione Luca Bini.