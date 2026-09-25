Urbanistica|
Piano operativo intercomunale della Mediavalle, parere positivo dalla conferenza paesaggistica
Coinvolte Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia: il documento sarà efficace con la pubblicazione sul Burt
Si conclude positivamente un passaggio fondamentale per il piano operativo intercomunale dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia.
Nella seduta di mercoledì (23 settembre), la conferenza paesaggistica ha espresso parere positivo, ai sensi dell’articolo 21 della disciplina di piano del Pit-Ppr, alla verifica di conformazione del piano. Con la pubblicazione sul Burt dell’avviso di approvazione, prevista per la prima settimana di ottobre, il piano diventerà efficace.
“Esprimo grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti –. Si conclude un percorso complesso che ha visto lavorare insieme gli uffici dei quattro comuni, ai quali va il mio ringraziamento, numerosi tecnici e professionisti. Il piano operativo intercomunale ci permette di avere una visione condivisa e coordinata del territorio, nel rispetto delle peculiarità di ciascun comune. La pubblicazione sul Burt rappresenterà il passaggio conclusivo di questo importante percorso”.
Il piano è stato seguito dall’ufficio di piano, con la responsabile ingegner Francesca Francesconi e il responsabile del procedimento dottor Massimo Vergamini, e dal garante dell’informazione e della partecipazione Luca Bini.