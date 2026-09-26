Barga, Fdi denuncia la revoca dell’appalto del palazzetto dello sport: “L’ennesimo teatrino per scaricare le responsabilità”

“Mentre – prosegue la nota -. nei Comuni intorno a noi i lavori vengono conclusi e i palazzetti inaugurati, il comune di Barga procede ad una variazione di bilancio per coprire, con nuove spese, un nuovo appalto di un palazzetto che attende da dieci anni di essere completato. Come coordinamento riteniamo per di più irrituale che sia stato l’avvocato di parte del comune a dover informare l’opposizione e la cittadinanza che il contratto con l’appaltatore era stato risolto. Ci saremmo aspettati che fosse il sindaco in persona a darne notizia; invece il sindaco ha preso la parola dopo due ore di consiglio solo per dire che era dispiaciuta e che si sarebbe proceduto ad un altro bando. Questo comportamento costituisce, per noi, non solo mancanza di rispetto verso la cittadinanza, ma anche mancanza di coraggio e incapacità di prendersi le proprie responsabilità, e soprattutto dimostra l’inadeguatezza del sindaco nel padroneggiare la questione, nel seguire i lavori e nello stare dietro alla situazione per porvi rimedio prima che degenerasse”.