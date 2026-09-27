Nasce l’Acqua di Bagni di Lucca: l’anima termale del territorio racchiusa in un’essenza

Un’essenza che racchiude l’anima del territorio e la voce dei suoi abitanti: questa sera (27 settembre), alle 18, al Casinò cittadino si è tenuta la presentazione ufficiale dell’Acqua di Bagni di Lucca. L’inizio di questo nuovo capitolo per la storia e l’identità locale si è svolto alla presenza della direttrice dello stabilimento Bernabò, Giancarla Romei, del gestore, Gabriele Ferrari, del sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e dell’assessora al termalismo, Priscilla Valentino.

“Abbiamo cercato di creare un profumo che richiami il glorioso passato di Bagni di Lucca, ma che sappia anche raccontare le bellezze del suo territorio – ha dichiarato la direttrice dello stabilimento Bernabò, Giancarla Romei –. Le fragranze possiedono un forte potere evocativo, hanno la capacità unica di evocare ricordi e connetterci intimamente a un luogo: con questa creazione abbiamo voluto racchiudere quella nostalgia e quel legame indissolubile con la nostra terra”.

“È stato un percorso impegnativo: non conoscendo la profumeria, la sfida è stata capire come abbinare le essenze – ha aggiunto –. Abbiamo scelto unicamente materie prime naturali, compreso l’alcol. Si tratta di un eau de parfum unisex nel formato da 50 ml, misura ideale per preservare al meglio la freschezza delle essenze. Protagonista assoluta è la rosa: un elegante omaggio al passato glorioso di Bagni di Lucca, in un tempo in cui la nobiltà di tutta Europa affidava a questo fiore le sue parole d’amore. La piramide olfattiva – con 12 per cento di fragranze, 70 di alcol e il restante di acqua – si apre con note di testa di pepe rosa, albicocca e arancio, per poi schiudersi nelle note di cuore guidate da una ‘marmellata di rosa’ (declinazione gourmet che intreccia il passato nobiliare della nostra cittadina al presente) affiancata da té nero e albicocca. A chiudere il percorso intervengono poi le note di fondo, avvolgenti e persistentissime anche a distanza di ore“.

L’innovativo progetto porta la firma della società Bagni di Lucca srl, realtà che gestisce lo stabilimento del Bagno Bernabò e che già lo scorso giugno aveva tracciato un ponte con la Versilia, aprendo a Forte dei Marmi una boutique interamente dedicata alle creazioni nate dalle celebri sorgenti termali.

“Giancarla ha dato un volto nuovo a questo settore del nostro comune – ha commentato il sindaco, Paolo Michelini –. Con Gabriele ha preso in mano lo stabilimento Bernabò riuscendo a fare in poco tempo numeri eccezionali: quando siamo stati chiamati a sentire i risultati della stagione siamo rimasti sbalorditi, visto da dove si era partiti. Inoltre, li ringrazio infinitamente per l’opera di promozione che stanno portando avanti. Il passo che celebriamo stasera è importantissimo e personalmente sono rimasto estasiato quando ho letto sui giornali che persino a Forte dei Marmi si parlava con così grande ammirazione di Bagni di Lucca“.

A rendere ancora più speciale questa nuova profumazione è stato il percorso partecipativo che l’ha generata. Lo scorso agosto, infatti, lo stabilimento Bernabò di Ponte a Serraglio si è trasformato in un inedito seggio olfattivo, dove i cittadini sono stati chiamati a scegliere in prima persona la nota identificativa del futuro profumo. Tra le tre opzioni in gara, a conquistare il cuore (e l’olfatto) della comunità è stata la fragranza guidata dall’eleganza e dalla raffinatezza della rosa“.

“Abbiamo organizzato una votazione che ha visto una grandissima partecipazione, chiedendo alle persone di individuare la fragranza più gradita, ed è stata la numero 2 ad avere la meglio – ha spiegato la direttrice Romei –. Scegliere tutti insieme è stato un gesto voluto, per lanciare un messaggio chiaro: il lancio dell’Acqua di Bagni di Lucca non è un mero atto commerciale, ma un tributo al nostro territorio e ai suoi abitanti. Un momento di condivisione di cui andare profondamente fieri”.

“Stasera è un grande omaggio a Giancarla e Gabriele e alla loro immensa visione – ha concluso l’assessora al termalismo, Priscilla Valentino –. Hanno ereditato un piccolo scrigno come il Bernabò, mantenendolo e restituendolo al territorio come vera perla di Bagni di Lucca. In pochi avrebbero avuto il coraggio di prendere uno stabilimento chiuso da anni per trasformarlo in un’eccellenza che ci rende riconoscibili nel mondo. Bagni di Lucca ha saputo preservare l’autenticità delle sue terme: qui trovi la parola dolce, la carezza, quel calore che ti fa sentire a casa, ed è merito del loro lavoro quotidiano. Ci sono volute persone arrivate da fuori per far risplendere il Bernabò e condurci fino alla nascita dell’Acqua di Bagni di Lucca. Questo è un fondamentale segnale di speranza: a volte tendiamo a non apprezzare appieno ciò che viviamo ogni giorno, ma se sappiamo accogliere gli input esterni e lavorare insieme, possiamo realizzare grandi cose“.