Prodotti tipici protagonisti a Borgo a Mozzano per ‘IntavoliAmo l’eccellenza’

Il viaggio nell’identità enogastronomica dei territori rurali ha fatto tappa lunedì (28 settembre) al Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano. L’iniziativa, intitolata IntavoliAmo l’eccellenza, è nata dalla collaborazione fra Toscana Promozione Turistica, Anci Toscana e i Gruppi di azione locale della Toscana (Gal).

IntavoliAmo l’eccellenza mette al centro Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Questo appuntamento è stato dedicato in particolare alle eccellenze del Gal Montagnappennino. La seconda tappa ha avuto per protagonisti: il prosciutto Bazzone, il biroldo della Garfagnana e il pane di patate, il crostone di olio evo dei Monti Pisani, la focaccia di Castelli Cooperativa Cuore Motrone San Romano e il crostone di Fagiolino di Putigliano. E ancora, zuppa di farro Igp della Garfagnana e tordelli al ragù (entrambi a cura del ristorante Branduzzi di Corsagna), filetti di trota fritti, fagioli di Sorana. Per finire, panettone alle castagne (della pasticceria Fratelli Lucchesi Barga), castagnaccio a cura dell’Associazione dei castanicoltori della Montagna Pistoiese, biscotti ai frutti di bosco dell’Antico forno di Popiglio.

“Ospitare questa tappa di IntavoliAmo l’eccellenza è un’occasione importante per raccontare il nostro territorio attraverso le sue produzioni e le sue tradizioni – sottolinea Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano –. L’enogastronomia è parte integrante della nostra identità e può rappresentare una leva preziosa per far conoscere i nostri borghi, sostenere le attività locali e costruire nuove opportunità di sviluppo”.

“Il turismo enogastronomico si costruisce insieme a chi lavora ogni giorno sul territorio: amministratori, produttori, ristoratori, operatori – afferma il commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica Giacomo Bugliani –. Per questo, a Borgo a Mozzano, abbiamo scelto di riunirli attorno a un tavolo con i prodotti del Gal Montagnappennino. Il confronto con la stampa e con chi racconta la Toscana può aiutare a definire un’offerta che rispecchi davvero la vocazione di questi luoghi. Il calendario con i sette Gal toscani prosegue con questo obiettivo”.

“Raccontare i territori rurali oggi significa anche saperli rappresentare online, con linguaggi capaci di restituire il valore di un prodotto e di chi lo realizza – dichiara Francesco Palumbo, direttore della Fondazione Sistema Toscana – Con IntavoliAmo l’eccellenza e con Vetrina Toscana, Fondazione Sistema Toscana, www.visittuscany.com lavora perché la narrazione digitale dia continuità a ciò che nasce nei luoghi: un patrimonio di saperi che trova nei canali online un modo per farsi conoscere a un pubblico più ampio”.

“.I prodotti e le tradizioni che caratterizzano i territori rurali sono i protagonisti indiscussi di questa iniziativa – commenta Alessio Mugnaini, delegato all’agricoltura di Anci Toscana e sindaco di Montespertoli –. L’enogastronomia può diventare uno strumento importante per costruire l’offerta turistica. E l’intento di IntavoliAmo l’eccellenza è proprio creare nuove occasioni di collaborazione e promozione”.

“IntavoliAmo l’eccellenza interpreta bene il lavoro che i Gal portano avanti nei territori: mettere in rete risorse, imprese e comunità per trasformare le specificità locali in opportunità di sviluppo – osserva Marina Lauri, presidente del Gal MontagnAppennino –. L’enogastronomia è uno degli elementi più immediati attraverso cui raccontare l’identità delle nostre aree rurali, ma dietro ogni prodotto ci sono persone, paesaggi, competenze e tradizioni. Valorizzare questo patrimonio significa rafforzare insieme economia locale, attrattività turistica e vitalità dei territori”.

Ad aprire la giornata sono stati l’assessora di Borgo a Mozzano Simona Girelli, Marina Lauri presidente del Gal Montagnappennino, Alessio Mugnaini delegato all’agricoltura di Anci Toscana e sindaco di Montespertoli, Francesco Palumbo direttore della Fondazione Sistema Toscana, Chiara Lanari coordinatrice di Vetrina Toscana e Daniela Mugnai ufficio stampa di Vetrina Toscana. A seguire Apparecchiamo: i prodotti per la tavola: gli stand espositivi hanno ospitato la Condotta Slow Food Garfagnana Valle del Serchio, la Comunità del Cibo della Garfagnana, la Comunità del Cibo della Montagna Pistoiese, il Distretto Rurale e del Cibo della Versilia. A seguire un laboratorio di degustazione e condivisione con amministratori locali, operatori, giornalisti, blogger, per costruire un’offerta turistica che interpreti l’identità del territorio del Gal Montagnappennino, passando dai prodotti enogastronomici. Ad accompagnare i lavori, Leonardo Romanelli, giornalista, gastronomo e sommelier.

L’evento si è configurato come un laboratorio di degustazione e condivisione con amministratori locali, operatori, giornalisti, blogger, insieme a Vetrina Toscana.