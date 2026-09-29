Mediavalle, ok ai piani di protezione civile: presto gli incontri con la popolazione

La Mediavalle è un territorio che negli anni ha dovuto affrontare ripetute emergenze legate al rischio idrogeologico

I consigli comunali e quello dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio hanno approvato i piani di protezione civile e la sezione del Piano di protezione civile relativa alla gestione associata dei cinque Comuni dell’Unione: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia.

L’approvazione conclude l’iter di pianificazione e rende pienamente operativo il sistema associato di protezione civile, definendo procedure, organizzazione e risorse da attivare nei diversi scenari di emergenza.

Nei prossimi mesi, in collaborazione con i Comuni, saranno organizzati incontri con la popolazione per illustrare i contenuti del piano, con particolare attenzione alle aree di attesa ed ai luoghi destinati ai soccorritori. L’attività sarà svolta dal personale dell’Unione con il supporto della società Dream Italia, che ha collaborato alla redazione del documento.

Il piano prevede inoltre una costante formazione e aggiornamento del personale dell’Unione e dei Comuni e, a partire dal prossimo anno, lo svolgimento di esercitazioni sul territorio per verificare concretamente le procedure e la capacità di risposta del sistema di protezione civile.

“L’approvazione dei piani rappresenta un passaggio importante per la sicurezza della nostra comunità – dichiara il sindaco di Pescaglia e assessore dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, Andrea Bonfanti – La Media Valle è un territorio che negli anni ha dovuto affrontare ripetute emergenze legate al rischio idrogeologico e che presenta anche un’elevata esposizione al rischio sismico. Disporre di una pianificazione aggiornata e condivisa tra i cinque Comuni significa rafforzare la capacità di prevenire e affrontare le emergenze”.