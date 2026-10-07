Cento metri di paura a Borgo a Mozzano: la novità di Halloween 2026 è il “Vicolo oscuro”

La nuova attrazione sarà riservata ai maggiori di 16 anni e animata da performer professionisti: sconsigliata a donne in gravidanza, persone con problemi cardiaci o impressionabili

Cento metri tra stanze buie, spiriti e suoni sinistri: è il Vicolo oscuro la novità dell’edizione 2026 di Halloween Borgo a Mozzano, in programma sabato 31 ottobre. La festa, a ingresso gratuito, tornerà ad animare le vie del paese con una serata di paura e divertimento, mentre sarà a pagamento l’accesso alla nuova attrazione.

Il percorso sarà allestito in via delle Logge e aperto dalle 18 a mezzanotte. A coinvolgere il pubblico saranno performer professionisti, protagonisti di scene terrificanti tra animazioni ed effetti sonori. Il biglietto costerà 10 euro: l’ingresso sarà riservato ai maggiori di 16 anni e l’esperienza è sconsigliata alle persone facilmente impressionabili, a chi soffre di problemi cardiaci e alle donne in gravidanza.

La macchina organizzativa è al lavoro da mesi per accogliere le migliaia di visitatori attesi nel borgo. Alla preparazione della manifestazione contribuiscono le associazioni locali, coinvolte in una rete di collaborazione che interessa tutto il territorio borghigiano.

Per consentire al pubblico di seguire lo spettacolo finale, saranno installati maxischermi in piazza delle Logge e nella piazza del mercato.