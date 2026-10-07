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Mediavalle, il Piano operativo è in vigore: nuove possibilità per costruire e recuperare
La pubblicazione sul Burt conclude l’iter condiviso da Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia e Pescaglia
Si sbloccano i progetti per nuove costruzioni, recuperi e ristrutturazioni nella Mediavalle del Serchio. Entra in vigore oggi (7 ottobre) con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, il Piano operativo intercomunale che coinvolge Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia.
Si conclude così un percorso iniziato nel 2021 per definire una pianificazione condivisa tra i quattro comuni. A Borgo a Mozzano il piano era stato adottato nel luglio 2025 e approvato nel luglio scorso: con la sua entrata in vigore si apre ora la possibilità di presentare i progetti rimasti in attesa durante il regime di salvaguardia.
“Con questo passaggio conclusivo – spiega l’assessora all’edilizia e vicesindaca di Borgo, Silvia Valentini – si sbloccano in via definitiva i progetti rimasti in attesa. Una svolta per cittadine e cittadini che aspettavano il via libera per costruire nuovi edifici o per recuperare e ristrutturare l’esistente. L’attesa, dunque, è finita. In questi mesi, infatti, con la sospensione del precedente regolamento urbanistico è subentrato un regime di salvaguardia che ha di fatto congelato le situazioni che non erano state già avviate. Adesso, attraverso i propri tecnici come geometri, architetti e ingegneri, cittadine e cittadini potranno presentare i propri progetti. L’obiettivo del Piano operativo intercomunale è di dare una visione ampia e interconnessa tra territori vicini: uno sguardo omnicomprensivo, che guarda alla salvaguardia ambientale, alla vivibilità e al benessere di tutte le comunità”.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Borgo a Mozzano, contattando il responsabile del procedimento Massimo Vergamini all’indirizzo vergamini@comune.borgoamozzano.lu.it.