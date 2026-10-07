Mediavalle, il Piano operativo è in vigore: nuove possibilità per costruire e recuperare

“Con questo passaggio conclusivo – spiega l’assessora all’edilizia e vicesindaca di Borgo, Silvia Valentini – si sbloccano in via definitiva i progetti rimasti in attesa. Una svolta per cittadine e cittadini che aspettavano il via libera per costruire nuovi edifici o per recuperare e ristrutturare l’esistente. L’attesa, dunque, è finita. In questi mesi, infatti, con la sospensione del precedente regolamento urbanistico è subentrato un regime di salvaguardia che ha di fatto congelato le situazioni che non erano state già avviate. Adesso, attraverso i propri tecnici come geometri, architetti e ingegneri, cittadine e cittadini potranno presentare i propri progetti. L’obiettivo del Piano operativo intercomunale è di dare una visione ampia e interconnessa tra territori vicini: uno sguardo omnicomprensivo, che guarda alla salvaguardia ambientale, alla vivibilità e al benessere di tutte le comunità”.