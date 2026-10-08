il lancio|
Dall’elicriso della Garfagnana nasce Moccy, lo sciroppo a chilometro zero ideato da Satti e Bertocchini
La farmacista e la chirurga pediatra presenteranno sabato a Fornaci di Barga la loro formulazione naturale per il benessere delle vie respiratorie e della voce
Sarà presentato sabato (10 ottobre), dalle 16,30 al Baby Doctor Valley di Fornaci di Barga, Moccy, un nuovo sciroppo ideato dalla farmacista Lorenza Satti e dalla chirurga pediatra Alessia Bertocchini.
Alla base del progetto c’è un’idea semplice: creare una formulazione che esprimesse legame con il territorio. Moccy contiene erisimo, altea, timo e miele, ingredienti tradizionalmente utilizzati per il benessere delle vie respiratorie e della voce, ai quali si aggiunge un elemento particolare: l’elicriso.
Proprio l’elicriso rappresenta il cuore più originale del progetto. È infatti una pianta meno comune in questo tipo di formulazioni, non sempre facilmente reperibile e con un costo più elevato rispetto ad altri estratti. La scelta di utilizzarla è stata però precisa: valorizzare una risorsa presente sul territorio e dare a Moccy un’identità fortemente locale.
“Siamo partite dall’idea di due professioniste che lavorano e vivono qui, e volevamo che anche il prodotto raccontasse qualcosa della nostra terra”, spiega Alessia Bertocchini.
Un progetto che punta quindi sul concetto di chilometro zero, non soltanto per uno dei suoi ingredienti più caratteristici, ma soprattutto per la sua origine: un’idea nata dall’incontro tra professionalità locali, conoscenza del territorio e volontà di valorizzarne le risorse.