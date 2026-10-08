Dall’elicriso della Garfagnana nasce Moccy, lo sciroppo a chilometro zero ideato da Satti e Bertocchini

Sarà presentato sabato (10 ottobre), dalle 16,30 al Baby Doctor Valley di Fornaci di Barga, Moccy, un nuovo sciroppo ideato dalla farmacista Lorenza Satti e dalla chirurga pediatra Alessia Bertocchini.



Alla base del progetto c’è un’idea semplice: creare una formulazione che esprimesse legame con il territorio. Moccy contiene erisimo, altea, timo e miele, ingredienti tradizionalmente utilizzati per il benessere delle vie respiratorie e della voce, ai quali si aggiunge un elemento particolare: l’elicriso.