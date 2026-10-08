In arrivo a Pescaglia le auto storiche della Modena Cento Ore

Le auto storiche della Modena Cento Ore attraversano Pescaglia , con modifiche alla viabilità per consentire il passaggio dei concorrenti. Domani (venerdì 9 ottobre), dalle 13 alle 17, sarà chiusa al traffico la strada che collega Pescaglia capoluogo a Gragliana, passando per San Rocco in Turrite, Focchia e Barbamento . Ai residenti e ai mezzi del trasporto pubblico locale sarà comunque garantito il transito nella fascia tra le 13 e le 15,10.

Nella giornata di domani si concluderanno le prove in pista, sul circuito del Mugello. Gli equipaggi proseguiranno poi verso Scarperia e la costa tirrenica, passando per Capannori, San Rocco in Turrite e Isola Santa, fino a Forte dei Marmi . L’arrivo conclusivo della manifestazione è previsto sabato (10 ottobre) in piazza Roma a Modena.

“Il passaggio della Modena Cento Ore è un’occasione per far conoscere Pescaglia e le sue strade a equipaggi arrivati da tutto il mondo, e per vedere da vicino pezzi di storia dell’automobilismo – dichiara Gabriele Fulvetti, assessore allo sport del Comune di Pescaglia –. Ringrazio gli organizzatori e la polizia locale per il lavoro di coordinamento. Chiedo a cittadini e visitatori di rispettare le chiusure e le indicazioni sul posto: la sicurezza viene prima di tutto, sia per chi corre sia per chi vorrà assistere al passaggio. Invitiamo tutti a vivere questa giornata come una festa dello sport e del territorio”.