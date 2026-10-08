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In arrivo a Pescaglia le auto storiche della Modena Cento Ore
Domani stop al traffico dalle 13 alle 17 tra il capoluogo e Gragliana. Residenti e bus potranno transitare fino alle 15,10
Le auto storiche della Modena Cento Ore attraversano Pescaglia, con modifiche alla viabilità per consentire il passaggio dei concorrenti. Domani (venerdì 9 ottobre), dalle 13 alle 17, sarà chiusa al traffico la strada che collega Pescaglia capoluogo a Gragliana, passando per San Rocco in Turrite, Focchia e Barbamento. Ai residenti e ai mezzi del trasporto pubblico locale sarà comunque garantito il transito nella fascia tra le 13 e le 15,10.
Il territorio comunale entra così nel percorso della manifestazione organizzata da Canossa Events in collaborazione con Scuderia Tricolore, nata nel 2000 e dedicata alle auto storiche. L’edizione 2026, in programma dal 6 all’11 ottobre, coinvolge cento equipaggi, per oltre il 90 per cento provenienti dall’estero, su un tracciato di oltre mille chilometri che comprende tre circuiti e dieci prove speciali.
Il percorso Coast to Coast collega Riccione a Forte dei Marmi, prima dell’arrivo finale a Modena. In gara vetture dagli anni Trenta agli anni Ottanta, con marchi come Ferrari, Maserati, Porsche, Alfa Romeo, Jaguar e Lancia. Tra le presenze figurano anche un’Alfa Romeo 8C Monza e una Bentley 4¼ Litre, testimoni dell’automobilismo degli anni Trenta.
Nella giornata di domani si concluderanno le prove in pista, sul circuito del Mugello. Gli equipaggi proseguiranno poi verso Scarperia e la costa tirrenica, passando per Capannori, San Rocco in Turrite e Isola Santa, fino a Forte dei Marmi. L’arrivo conclusivo della manifestazione è previsto sabato (10 ottobre) in piazza Roma a Modena.
“Il passaggio della Modena Cento Ore è un’occasione per far conoscere Pescaglia e le sue strade a equipaggi arrivati da tutto il mondo, e per vedere da vicino pezzi di storia dell’automobilismo – dichiara Gabriele Fulvetti, assessore allo sport del Comune di Pescaglia –. Ringrazio gli organizzatori e la polizia locale per il lavoro di coordinamento. Chiedo a cittadini e visitatori di rispettare le chiusure e le indicazioni sul posto: la sicurezza viene prima di tutto, sia per chi corre sia per chi vorrà assistere al passaggio. Invitiamo tutti a vivere questa giornata come una festa dello sport e del territorio”.
L’amministrazione comunale invita cittadini e appassionati ad assistere al passaggio delle vetture, prestando attenzione alle disposizioni sulla viabilità e alle indicazioni del personale presente lungo il percorso.