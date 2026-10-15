Fornaci di Barga, più di 600 firme per salvare gli alberi di Piazza IV Novembre

Continuano a far discutere i progetti di restyling che interessano il cuore di Fornaci di Barga. Al centro dell’attenzione pubblica c’è il piano di riqualificazione di Piazza IV Novembre, presentato ufficialmente nel luglio scorso con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio più funzionale, inclusivo e accogliente, capace di favorire la socialità e ospitare eventi.

L’intervento rappresenta il primo e fondamentale tassello di una più ampia strategia di rilancio del Centro Commerciale Naturale e degli spazi pubblici del paese. Un’opera imponente sostenuta da finanziamenti regionali nell’ambito della strategia territoriale per le Aree Interne, per un investimento complessivo che si aggira attorno ai 740mila euro.

Nonostante le premesse di valorizzazione urbana, il progetto sta sollevando accesi dibattiti tra i cittadini, concentrati in particolare sulle sorti delle alberature attualmente presenti nella piazza.

A testimoniare il malcontento e la preoccupazione di una parte della comunità è una petizione lanciata lo scorso 29 settembre sulla piattaforma Change.org. La mobilitazione popolare, che punta a raggiungere quota mille adesioni, ha già raccolto oltre 630 firme, chiedendo a gran voce di rivedere i piani e scongiurare l’abbattimento degli alberi esistenti.

“Il progetto di rifacimento di Piazza IV Novembre prevede l’abbattimento di 8 – 11 alberi di media grandezza che formano una piccola oasi di verde in un angolo della piazza – dichiarano i promotori della petizione -. Abbattere quegli alberi significherebbe distruggere, oltre che quell’angolo di naturale bellezza, un prezioso spazio di socialità e comporterebbe inoltre un ulteriore innalzamento di temperature estive già insostenibili, nuove isole di calore, picchi di polveri sottili (PM10 e PM 2,5) e aumento dei gas inquinanti e climalteranti. Chi ne farà le spese? Tutti gli abitanti di Fornaci ma, in particolare, coloro che non hanno voce e cioè i bambini e gli anziani che dovranno stare chiusi in casa in estate”.

“Nel 2026 radici e pavimentazione possono convivere – continuano -. Esistono tecniche avanzate di pavimentazione drenante e salvaguardia delle radici che garantiscono strade e piazze stabili, sicure e durature per anni. Sacrificare gli alberi è la scelta più dannosa, non l’ unica strada possibile. Ripiantare non può essere una scusa! Ripiantare piccole piante da vivaio al posto di alberi adulti sani significa azzerare istantaneamente il nostro patrimonio verde: serviranno più di trenta anni prima che le nuove piante possano offrire gli stessi benefici ecosistemici degli alberi attuali. Per tutti questi motivi chiediamo che venga modificato il progetto di rifacimento di Piazza IV Novembre in modo che nessun albero della venga abbattuto”.