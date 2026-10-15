Vaccinazioni: a Gallicano nasce l’ambulatorio pomeridiano a misura di studenti

A partire da mercoledì (21 ottobre), alla Casa della Comunità di Gallicano, in via Beata Elena Guerra, sarà attivo un nuovo ambulatorio vaccinale dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il servizio sarà aperto dalle 14 alle 16, in un orario pensato per favorire l’accesso alle vaccinazioni senza interferire con la frequenza scolastica.