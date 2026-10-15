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Vaccinazioni: a Gallicano nasce l’ambulatorio pomeridiano a misura di studenti
Attivo una volta al mese alla Casa della Comunità per i ragazzi dai 6 ai 18 anni: visite dalle 14 alle 16 per non perdere le ore di lezione
A partire da mercoledì (21 ottobre), alla Casa della Comunità di Gallicano, in via Beata Elena Guerra, sarà attivo un nuovo ambulatorio vaccinale dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il servizio sarà aperto dalle 14 alle 16, in un orario pensato per favorire l’accesso alle vaccinazioni senza interferire con la frequenza scolastica.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare e promuovere l’adesione alle vaccinazioni raccomandate per la fascia pediatrica e giovanile, offrendo alle famiglie la possibilità di prenotare appuntamenti nel pomeriggio, al termine delle attività didattiche. In questo modo si evitano ingressi posticipati o uscite anticipate da scuola, rendendo più semplice la partecipazione ai programmi di prevenzione.
L’ambulatorio rappresenta un’ulteriore opportunità per effettuare le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nelle diverse fasce di età pediatrica e adolescenziale.
Il servizio sarà attivo una volta al mese per tutto il periodo di apertura delle scuole.
Per prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero 0583.669525, attivo il mercoledì dalle 10,30 alle 13,30.
L’ambulatorio è gestito dal personale dell’Unità funzionale Cure primarie Valle del Serchio e si inserisce nelle attività di prevenzione rivolte alla popolazione pediatrica e giovanile del territorio.