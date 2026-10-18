Il commento|
Andreuccetti: “I giovani vogliono una scuola diversa. Il carovita impedisce esistenze dignitose”
Il sindaco di Borgo a Mozzano: “I popoli europei non sopportano più il menù propinato da classi dirigenti supine ad un miope nazionalismo”
“Strano paese l’Italia. Se i giovani sono apatici, se la gente non protesta mai, si dice che non c’è senso civico, che manca il coraggio. Poi, se i giovani scendono in piazza, se la gente blocca le strade per protestare contro il carovita, la reazione di una certa opinione pubblica è la minimizzazione o l’accento messo solo su qualche deriva violenta. Oppure si rispolvera una qualche moschea come arma di distrazione di massa”. Lo afferma Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano.
“Sia chiaro, la protesta violenta è sbagliata e non porta da nessuna parte, ma non cancella né sminuisce le ragioni e le modalità della protesta collettiva e pacifica della stragrande maggioranza dei manifestanti. I giovani – aggiunge il primo cittadino borghigiano – vogliono una scuola diversa, più libera e formante; le persone che bloccano le strade non sopportano più in silenzio un carovita che sta impedendo lo svolgersi di esistenze dignitose. È un onda italiana, spagnola, francese, albanese e via dicendo. Non vogliono le stesse cose, ma sono facce della stessa medaglia. Popoli europei che non sopportano più il menù propinato da classi dirigenti supine ad un miope nazionalismo o ad un turbocapitalismo senza contrappesi politici. Questa sarebbe l’occasione di promuovere una tempesta culturale capace di portare, molto più velocemente di quanto sia mai accaduto fino ad ora, ad una alleanza europea che metta al centro la giustizia sociale con uno sviluppo sostenibile. Non so se accadrà: ma l’occasione è ora. Fare l’Europa“.