Andreuccetti: “I giovani vogliono una scuola diversa. Il carovita impedisce esistenze dignitose”

“Sia chiaro, la protesta violenta è sbagliata e non porta da nessuna parte, ma non cancella né sminuisce le ragioni e le modalità della protesta collettiva e pacifica della stragrande maggioranza dei manifestanti. I giovani – aggiunge il primo cittadino borghigiano – vogliono una scuola diversa, più libera e formante; le persone che bloccano le strade non sopportano più in silenzio un carovita che sta impedendo lo svolgersi di esistenze dignitose. È un onda italiana, spagnola, francese, albanese e via dicendo. Non vogliono le stesse cose, ma sono facce della stessa medaglia. Popoli europei che non sopportano più il menù propinato da classi dirigenti supine ad un miope nazionalismo o ad un turbocapitalismo senza contrappesi politici. Questa sarebbe l’occasione di promuovere una tempesta culturale capace di portare, molto più velocemente di quanto sia mai accaduto fino ad ora, ad una alleanza europea che metta al centro la giustizia sociale con uno sviluppo sostenibile. Non so se accadrà: ma l’occasione è ora. Fare l’Europa“.