Una struttura antisismica e all’avanguardia per 1000 studenti: il nuovo volto del’Isi Barga

Il Polo scolastico dell’Isi di Barga è ora del tutto rinnovato sia sotto il profilo didattico funzionale che per quello estetico. L’inaugurazione della nuova aula magna della scuola e dei moderni laboratori di cucina dell’Alberghiero Pieroni avvenuta oggi (24 ottobre), infatti, segna un punto fermo nel lungo e articolato intervento di recupero, messa in sicurezza, ricostruzione e ampliamento dei vari edifici del plesso curato dalla Provincia di Lucca.

I nuovi spazi sono stati inaugurati alla presenza del presidente della Provincia Marcello Pierucci, della sindaca di Barga, Caterina Campani, del consigliere regionale Vittorio Salotti, dei consiglieri provinciali Luca Menesini, Patrizio Andreuccetti e Pietro Onesti, del dirigente scolastico Germano Cipolletta, di Claudio Oliva dell’Ufficio scolastico provinciale, nonché dei tecnici della Provincia coordinati dal responsabile dell’Ufficio Fabio Picchi e guidati dal dirigente Fabrizio Mechini.

Se nel gennaio scorso erano state consegnate 18 aule al primo e secondo piano del nuovo (blocco C), un laboratorio di chimica, oltre ai nuovi spazi per archivi e biblioteca e servizi igienici, ora è stata la volta della grande Aula Magna (blocco B) e del nuovo edificio dedicati ai laboratori di cucina (Blocco E), fondamentali per l’attività didattica dell’alberghiero barghigiano. Tre edifici realizzati ex novo e del tutto antisismici.

Il taglio del nastro ha coinvolto studenti e docenti di una scuola che nei vari edifici ospita oltre 1000 studenti provenienti da varie zone del territorio distribuiti tra l’alberghiero Fretelli Pieroni, il Liceo Pascoli, il Liceo classico Ariosto, nonché l’istituto tecnico e tecnologico Ferrari di Borgo a Mozzano.

Soddisfatto il presidente della Provincia Marcello Pierucci. “Sono orgoglioso di vedere com’è adesso il nuovo Isi di Barga – commenta –. Si è trattato di uno dei cantieri più complessi e importanti tra i numerosi lavori di edilizia scolastica curati dalla Provincia sia per dimensioni, sia per l’entità delle risorse economiche investite, una parte delle quali provenienti dai fondi Pnrr. Il plesso, passo dopo passo, ora è completamente trasformato e messo in sicurezza con aule moderne, laboratori adeguati e del tutto antisismico. Una trasformazione non solo del contenitore ma anche del contenuto perché studenti e docenti ora potranno beneficiarne per rendere migliore l’attività didattica di un istituto che si è confermato di eccellenza dimostrando di essere all’avanguardia anche per quanto riguarda l’offerta formativa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca di Barga Caterina Campani, la quale sottolinea: “Siamo contenti per come la Provincia ha gestito un cantiere ampio e complesso come quello dell’Isi di Barga. Vedere le scuola com’è adesso è una bella soddisfazione per noi come amministrazione ma anche per tutta la comunità scolastica barghigiana. Senza contare che come comune ci siamo inseriti nella riqualificazione generale cogliendo l’occasione dei fondi messi a disposizione dalla Regione nel bando parcheggi, realizzando un’area di sosta davanti al plesso in via dell’Acquedotto che aveva bisogno di un adeguamento”.

L’intervento relativo all’aula magna ha comportato la demolizione del vecchio edificio e dell’adiacente corridoio di collegamento tra i blocchi A e C nonché la realizzazione di un nuovo volume sulla stessa superficie. Il nuovo edificio, con tutti gli impianti rinnovati, ha una struttura in legno X-Lam, ossia un sistema edilizio basato sull’uso di pannelli in legno massiccio composti da strati di tavole sovrapposti e incollati. L’aula magna è stata completata mediante la realizzazione di un palco e dotata di un sistema di oscuramento e di uno schermo motorizzati di che la rendono idonea anche come aula proiezioni.

Il nuovo edificio è caratterizzato, all’esterno, da una pensilina a sbalzo in legno che collega il nuovo ingresso al blocco C con quello del blocco A. Anche il blocco E è stato demolito e ricostruito sulla stessa area utilizzando la tecnologia costruttiva in legno X-Lam. Il nuovo fabbricato ospita a piano terra le cucine, la pasticceria, i locali spogliatoio con annessi servizi, la stanza frigoriferi, la plonge di sala e la plonge cucina, nonché l’aula per la didattica pratica degli alunni (tipo Masterchef). Al piano primo sono state realizzate 6 nuove aule con i relativi servizi.