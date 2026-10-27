La notte del terrore è alle porte: a Borgo a Mozzano torna l’Halloween più grande d’Italia

Streghe, mostri, Krampus, storie dell’orrore e un grande, maestoso, spettacolo finale: a Borgo a Mozzano è tempo di Halloween. L’appuntamento con la notte più spaventosa dell’anno e con la più grande festa di Halloween a ingresso libero in Italia, si avvicina. Sabato (31 ottobre), va in scena la 32esima edizione di Halloween Borgo a Mozzano.

“Halloween è Borgo a Mozzano – ha commentato il sindaco, Patrizio Andreuccetti –. Una festa che si ripete e si rinnova, ogni anno più emozionante del precedente. Halloween è la festa di tutto il territorio, perché tutte e tutti partecipano, ciascuno a modo suo, a questo grande rito collettivo. Ci tengo infatti a ringraziare l’organizzazione, l’associazione The Factory Halloween, che ha tirato le fila di questo ingranaggio così complesso, ma anche tutte le altre associazioni, gli enti, i gruppi, i comitati e chiunque, a vario titolo, abbiamo dato un contributo. Dobbiamo inoltre ringraziare le tante istituzioni del territorio che hanno deciso di sostenere Halloween, dando vita a una sinergia indispensabile tra enti. Halloween Borgo a Mozzano cresce ed è cresciuto negli anni, guardando anche all’Europa: proprio quest’anno, infatti, la manifestazione rientra nel progetto europeo EuMysT, portato avanti insieme al comune spagnolo di Rafelbunyol. Senza dimenticare, infine, il grande traguardo raggiunto con l’attivazione di un treno speciale, reso possibile grazie alla collaborazione tra Trenitalia e Prefettura di Lucca, che consentirà ai partecipanti di rientrare in sicurezza verso Lucca partendo dalla stazione di Borgo a Mozzano all’1,40”.

“Siamo orgogliosi – ha aggiunto il diretto artistico Marco Brunelli – perché ogni anno l’entusiasmo è alle stelle. La responsabilità non è di quelle che si possono prendere a cuor leggero, ma ogni anno la squadra è al massimo e riusciamo, grazie all’aiuto di tutte e tutti, a organizzare un qualcosa di magico e unico. Tra i tanti doverosi ringraziamenti che voglio fare, e che guardano a tutto il territorio, ce ne sono alcuni speciali: grazie quindi a Angela Taliani, Erika Biagi, Dennis Pierini, Andrea Nicoletti, Annarita Andreucci, Alessandro Francesconi, Pamela Romei e, in particolare, a Iacopo Aldi”.

L’evento è organizzato dal comune di Borgo a Mozzano, con la direzione artistica di Marco Brunelli. L’edizione di quest’anno è stata resa possibile grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione Toscana, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e con fondi europei nell’ambito del progetto EuMysT.

Il programma

La festa prenderà il via nel pomeriggio, a partire dalle 16, con tante proposte dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Per le vie del centro storico si svolgerà l’animazione itinerante a cura del Circo e la Luna, mentre i bambini potranno partecipare ai laboratori creativi, tra cui La casa dell’Alchimista, e alle letture e attività organizzate alla biblioteca comunale, che sarà aperta già dalle 15. Alle 17,30, al Salone delle Feste, appuntamento con lo spettacolo gratuito di magia di Magic Joe. In via Umberto e nelle strade vicine sarà possibile visitare Il magico mondo degli insetti e lasciarsi coinvolgere dalle performance dei clown di StraBizarre, protagonisti di un bizzarro circo vintage.

Con il calare della sera, il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con musica, dj set, macchine da tortura e spettacoli itineranti. Dalle 18 aprirà il Vicolo Oscuro – The Horror Experience, curato da Arte Ingegno, un percorso immersivo di cento metri tra ambientazioni da incubo e scene horror interpretate da 25 attori. L’attrazione, con ingresso a pagamento di 10 euro, è riservata ai maggiori di 14 anni. Per le vie del paese si alterneranno inoltre le performance delle Streghe di Jaddeh, gli spettacoli di fuoco e tamburi dei Mercenari, i trampolieri e gli inquietanti Krampus, le leggendarie creature delle tenebre che tornano anche quest’anno ad animare la festa.

Alle 21, al Salone delle Feste, Magic Joe tornerà sul palco con un secondo spettacolo gratuito dedicato alla magia e all’illusione. Per tutta la serata, piazze e vicoli ospiteranno musica dal vivo, dj set, angoli da paura e postazioni dedicate alla cartomanzia. Piazza dei Bersaglieri si colorerà invece con l’atmosfera del Día de los Muertos, tra musica, animazione e proposte gastronomiche ispirate alla tradizione messicana.

Il momento più atteso sarà, come da tradizione, lo spettacolo storico dedicato a Lucida Mansi. Dalle 22, con partenza dal Palazzo Comunale, prenderà vita La Notte di Lucida, la rievocazione della leggenda della nobildonna lucchese che, secondo il racconto popolare, strinse un patto con il diavolo. La regia dello spettacolo finale, completamente rinnovato, è curata da Emiliana Paoli e dalle artiste e artisti di Arte in Movimento, che affiancheranno gli storici protagonisti, Melania Canali e Dimitri Papini. Il corteo attraverserà il borgo fino al Ponte del Diavolo, dove la serata si concluderà con un grande spettacolo pirotecnico.

Per tutta la manifestazione, le vie del centro storico saranno animate anche da un ricco percorso gastronomico con oltre 40 postazioni di street food, stand e proposte per tutti i gusti.

Come arrivare

Per raggiungere Halloween Borgo a Mozzano sono disponibili tre aree di parcheggio gratuito: l’ex discoteca YoYo, il campo di atterraggio del parapendio e la zona industriale La Socciglia. Sono inoltre previste navette con fermate a Chifenti, Ponte Pari, La Socciglia, nei pressi del parcheggio del parapendio e alla Baccanella, con ritrovo per il ritorno alle scuole medie. Per chi arriva in camper è disponibile un’area dedicata presso il campo sportivo comunale, con navetta attiva dalle 16 del 31 ottobre alle 2 del 1 novembre. Per il rientro è previsto inoltre un treno speciale con partenza alle 1,40 da Borgo a Mozzano in direzione Lucca.