Le cerimonie|
Grande commemorazione del 4 novembre al monumento ai caduti in piazza della Chiesa a Piano di Coreglia
È il giorno in cui il paese celebra l’unità nazionale e il servizio delle forze armate e l’amministrazione lo onora in maniera sentita
È il giorno in cui il paese celebra l’unità nazionale e il servizio delle forze armate, ricordando tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di senso del dovere.
Il Comune di Coreglia Antelminelli intende onorare la Festa dell’unità nazionale e Giornata delle forze armate con una solenne commemorazione pubblica, mercoledì (4 novembre) alle 11, al monumento ai caduti in piazza della Chiesa a Piano di Coreglia.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante appuntamento che ricorda una data storica per l’Italia. Il 4 novembre 1918, infatti, l’armistizio di Villa Giusti pose fine alla Prima Guerra Mondiale consentendo ai nostri connazionali di rientrare nei territori di Trento e Trieste e di portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.
La festa nazionale fu istituita ufficialmente, con Regio decreto, il 23 ottobre 1922 dopo che il 4 novembre dell’anno precedente, a Roma, si era tenuta la tumulazione del milite ignoto nel sacello dell’Altare della patria per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria.
Ogni anno l’amministrazione comunale sceglie un luogo diverso del territorio comunale per celebrare pubblicamente questa ricorrenza. Come sempre, corone di alloro saranno deposte ai piedi di tutti i monumenti ai caduti presenti nel Comune di Coreglia Antelminelli.