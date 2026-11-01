Successo per Halloween a Borgo a Mozzano, Andreuccetti: “Uno straordinario indotto per tutto il territorio”

Il primo cittadino sottolinea: “L’offerta artistica è migliorata sensibilmente e lo spettacolo pirotecnico è ogni anno più bello”

“Halloween a Borgo a Mozzano è stato uno straordinario successo di partecipazione. Sembra incredibile, ma di anno in anno si riesce a crescere, coinvolgendo sempre di più persone provenienti da tutta Italia e non solo. L’offerta artistica è migliorata sensibilmente. In Piazza XX settembre sono andati in scena due spettacoli: il primo con tamburi e mangiafuoco; il secondo la tradizionale rappresentazione di Lucida e il Diavolo ampliata e rivisitata, anche grazie alla presenza di straordinari cantanti in scena”. Lo afferma soddisfatto il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

“La cosa bella, e importante per l’ordine pubblico, è stata la nuova gestione della Piazza e la proiezione degli spettacoli su altri due punti con maxischermo, che hanno diluito gli assembramenti e reso le visioni più godibili per tutti. Grande successo – aggiunge il primo cittadino borghigiano – anche per la novità del vicolo oscuro, andato ben oltre ogni aspettativa. Ha funzionato per bene anche il treno speciale: una soluzione da ripetere e potenziare. Mi ha soddisfatto anche il fatto che lungo tutto il tragitto della festa non vi fossero punti morti: ovunque c’erano attrazioni, anche piccole ma funzionali. Lo spettacolo pirotecnico di Diego Fuochi D’artificio è ogni anno più bello. Lo straordinario scenario al cospetto del nostro Ponte del Diavolo riesce sempre ad emozionare“.

“Le due tematiche più spinose – evidenzia Andreuccetti – sono state viabilità e parcheggi (come sempre e da sempre) e la non semplice gestione di alcuni momenti data l’elevatissima partecipazione. Sui primi, credo che evitare disagi sia impossibile, ma è doveroso prendere ogni volta in considerazione soluzioni migliorative e provare ad applicarle. Sulla seconda, colgo l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine, la nostra municipale, la security privata, questura e prefettura, per aver condiviso un nuovo piano della sicurezza, che grazie anche alla presenza di più agenti ci ha permesso di gestire al meglio situazioni non semplici. Il grazie va anche alla Misericordia Borgo a Mozzano che ha saputo agire con prontezza su alcune problematiche sanitarie lungo il percorso”.