‘Pascoli sempre nuovo’: cinque appuntamenti per far dialogare la sua poesia con la contemporaneità

La Regione Toscana finanzia con 10mila euro il festival culturale Pascoli sempre nuovo, promosso dalla Fondazione Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga. Cinque appuntamenti per far dialogare la poesia del grande autore con i temi della contemporaneità, dal cinema all’intelligenza artificiale, dai nuovi linguaggi alle sfide ambientali.

L’iniziativa è stata presentata stamani (2 novembre) a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati dall’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, insieme alla sindaca di Barga Caterina Campani, alla presidente della Fondazione Giovanni Pascoli Maria Bruna Caproni e alla curatrice di Casa Pascoli Sara Moscardini.

Il sostegno regionale si inserisce nell’impegno della Toscana per la valorizzazione della cultura diffusa, con l’obiettivo di rendere Casa Pascoli un luogo sempre più vivo, aperto alla partecipazione e capace di attrarre nuovi pubblici, a partire dalle giovani generazioni.

“Sostenere progetti come questo significa investire in una cultura che vive nei territori, valorizza le nostre radici e guarda al futuro – dichiara l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti –. Casa Pascoli rappresenta un patrimonio straordinario per la Toscana e vogliamo contribuire a renderla sempre più un luogo vivo, capace di attrarre nuovi pubblici e soprattutto di parlare alle giovani generazioni. Questo festival dimostra quanto l’opera di un grande poeta possa essere ancora attuale, offrendo spunti di riflessione su temi che attraversano la nostra quotidianità, dall’intelligenza artificiale all’ambiente. È questa l’idea di cultura diffusa sulla quale la Regione vuole continuare a investire: una cultura accessibile, partecipata, che non si concentra soltanto nei grandi centri ma crea opportunità di crescita e di incontro in ogni parte della Toscana, rafforzando anche l’identità e l’attrattività dei territori”.

Il festival, avviato il 10 ottobre e in programma fino al 3 dicembre, propone un percorso tra letteratura e contemporaneità, con la partecipazione di scrittori, studiosi, artisti e divulgatori. L’obiettivo è trasformare la Casa Museo in uno spazio sempre più aperto all’incontro e al confronto, andando oltre la tradizionale funzione di conservazione della memoria del poeta.

Il primo appuntamento si è svolto il 10 ottobre con Marco Antonio Bazzocchi, docente dell’università di Bologna, e un incontro dedicato al tema del fanciullino. Il programma proseguirà sabato 7 novembre con il regista Giuseppe Piccioni, protagonista dell’incontro Un film è un’avventura.

Sabato 14 novembre sarà la volta di Alessio Carciofi, docente universitario e scrittore, con una riflessione sul rapporto tra tecnologia, intelligenza artificiale e bisogno di silenzio, dal titolo Spengi tutto. Da Pascoli all’era artificiale, ritrovare il silenzio per restare umani.

Sabato 21 novembre la poetessa e scrittrice Alba Donati e il critico letterario Roberto Galaverni approfondiranno il tema dell’innovazione linguistica nella poesia pascoliana, mentre giovedì 3 dicembre sarà Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili, a chiudere il festival con un incontro dedicato ai cibi pascoliani e alle sfide dell’agricoltura del terzo millennio.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da letture delle opere di Pascoli affidate agli attori Marco Brinzi, Alessandro Bertolucci e Federica Spanò, per offrire al pubblico un’esperienza che unisce approfondimento culturale e interpretazione artistica.

Promosso dalla Fondazione Giovanni Pascoli, con la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo come ente coorganizzatore e il patrocinio del Comune di Barga, il festival rappresenta anche un’opportunità per rafforzare l’attrattività culturale e turistica di Castelvecchio e della Valle del Serchio.