A Bagni di Lucca è l’ora della conta dei danni. Michelini: “15 persone sfollate, al lavoro per farle rientrare”

Bagni di Lucca si risveglia sotto un cielo limpido, ma con le ferite ancora aperte dell’ondata di maltempo che ieri, venerdì 13 novembre, ha colpito duramente il territorio comunale. Fin dalle prime luci dell’alba è scattata la macchina dei soccorsi e del ripristino per fare la conta dei danni, liberare le arterie stradali ostruite e prestare assistenza alla popolazione colpita. La situazione resta delicata soprattutto sul fronte degli sfollati e delle frazioni rimaste temporaneamente isolate, mentre l’intera comunità si stringe attorno alle squadre di emergenza impegnate senza sosta sul campo.

A fare il punto sulla situazione, facendo trasparire cauto ottimismo grazie al miglioramento delle condizioni meteo, è il sindaco Paolo Michelini. “Per fortuna oggi c’è il sole – dichiara –. Stiamo lavorando cercando di risolvere le situazioni sparse sul territorio, impegnati tutti insieme come amministrazione, Croce Rossa e Vigili del Fuoco. Stiamo riaprendo la viabilità e ci stiamo occupando delle 15 persone attualmente fuori abitazione, con l’obiettivo di farle rientrare nel giro di qualche giorno. C’è ancora qualche persona isolata, ma ci stiamo lavorando“.

Dalle attività commerciali del territorio arriva anche un segnale di sollievo, unito alla gratitudine per chi si è speso nei soccorsi, come testimonia una dipendente del Bar Italia. “Il Bar Italia non ha subito danni – afferma –. Un ringraziamento particolare e di cuore va ai ragazzi della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo (SoSvi): senza di loro sarebbe stato davvero un grosso problema“.