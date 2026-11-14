Bagni di Lucca, il sindaco Michelini fa il punto: “L’intera macchina è operativa, ma si aggiungono cinque nuove frane”

Il bel tempo ha favorito i lavori di ripristino sul territorio comunale, ma la situazione rimane critica: nuove frane nella mattinata a Montefegatesi, Benabbio, in località Solcini e al Moro

Sono in corso nel Comune di Bagni di Lucca gli interventi di pulizia delle strade comunali e provinciali. Tutti gli operai e i volontari sono all’opera per cercare di rimuovere fango e detriti dalle carreggiate. Uno sforzo collettivo notevole, che però ha comportato naturali disagi alla circolazione dei mezzi.

Anas sta lavorando per riaprire la SS12 dell’Abetone e del Brennero nei pressi del cimitero di Ponte a Serraglio dove ieri (13 novembre) un grosso movimento franoso, nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, ha comportato l’interdizione al traffico in entrambe le direzioni.

A complicare ulteriormente il quadro, nuove segnalazioni di frane avvenute nella mattinata: una a Montefegatesi, due a Benabbio, altre due nel capoluogo (in località Solcini e al Moro).

Il Comune, intanto, ha raggiunto tutte le 11 persone isolate grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico Italiano. Si stanno effettuando sopralluoghi anche per far rientrare nelle loro abitazioni i 15 cittadini evacuati. La priorità, ora, sono soprattutto le due famiglie che non hanno trovato sistemazione in maniera autonoma, ma sono in albergo o ospiti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca.

Come se non bastasse, alle 4 di stanotte (14 novembre) un Tir si è incastrato, dopo aver infranto il divieto, all’incrocio del semaforo nella frazione di Ponte a Serraglio richiedendo l’intervento sul posto dei carabinieri e dell’autogru. La strada è rimasta chiusa e l’intervento si è concluso alle 10 di stamani.

“Stiamo lavorando ininterrottamente – riporta il sindaco del Comune di Bagni di Lucca, Paolo Michelini – per risolvere tutte le criticità segnalate: l’intera macchina è operativa. Ringrazio davvero tutti gli amministratori, gli operatori, le ditte e i volontari impegnati per far fronte a questa emergenza che ha messo a dura prova soprattutto il nostro territorio con disagi e danni diffusi un po’ ovunque”.

Il Coc (Centro Operativo Comunale), rimasto aperto tutta la notte, è ancora attivo per ricevere segnalazioni contattando il numero 809.911 oppure 366.9045643 (reperibilità h24). Aperto anche il Coi (Centro Operativo Intercomunale) dell’Unione dei Comuni della Mediavalle a Pian di Giovano.