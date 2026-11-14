Bloccato per tre ore tra le frane a Fornoli, il racconto: “Rabbia tra i cittadini e nessuno sul posto”

La testimonianza di chi ha vissuto in prima persona le ore più critiche del nubifragio: “Oltre alle frane, il vero problema è la pulizia di chiusini e caditoie. Servono prevenzione e presenza sul territorio”

Tre ore bloccati in auto tra due frane, nell’incertezza di riuscire a tornare a casa, mentre attorno cresceva la frustrazione di residenti e commercianti. È il racconto di chi ieri, venerdì 13 novembre, si è trovato intrappolato nella morsa del maltempo a Fornoli: una testimonianza che non si limita alla cronaca dei disagi stradali, ma accende i riflettori sul malcontento per la mancata pulizia delle caditoie e sull’assenza sul posto di rappresentanti di Comune e Regione.

“Personalmente mi sono ritrovato bloccato nella zona di Fornoli, insieme a tante altre persone – racconta un testimone –. Per riuscire ad attraversare il tratto tra Fornoli e Ponte a Serraglio, dove si era verificata un’altra frana, e la zona in direzione dello stadio di Fornoli, anch’essa interessata da una frana, abbiamo impiegato circa tre ore in macchina. Una situazione snervante, soprattutto perché non sapevamo bene quanto tempo sarebbe servito per riuscire a passare. Fortunatamente, alla fine della giornata, sono riuscito comunque a rientrare a casa“.

“Un’altra cosa che mi ha colpito è stata la forte rabbia e il malcontento dei cittadini e dei commercianti della zona – aggiunge –. Tra le persone presenti c’era molta amarezza anche per il fatto che, almeno per quanto ho potuto constatare personalmente, non si è visto nessun rappresentante delle istituzioni, né del Comune né della Regione, venire sul posto per confrontarsi con i cittadini e rendersi conto direttamente della situazione“.

“Al di là delle frane, che in presenza di precipitazioni particolarmente intense possono purtroppo verificarsi, la lamentela principale riguardava soprattutto il funzionamento degli scarichi delle acque piovane – prosegue –. Secondo molti cittadini, servirebbe una maggiore attenzione alla manutenzione e alla pulizia dei chiusini e delle caditoie stradali, oltre alla rimozione del fogliame che spesso finisce per ostruire gli scarichi. Sono interventi di prevenzione che dovrebbero essere effettuati regolarmente, proprio per evitare che l’acqua non riesca a defluire correttamente”.