Fornoli sott’acqua, l’accusa di un negoziante: “Istituzioni inesistenti, mi sono salvato da solo”

Molto più duro e amaro, invece, lo sfogo del titolare dell’edicola Serra di Fornoli, che punta il dito contro l’assenza delle istituzioni e la mancata manutenzione del territorio. “È un problema che si ripete da tanti anni e alla fine mi sono dovuto adattare – racconta –. Circa sette o otto anni fa, prendendo spunto da come fanno a Venezia, ho acquistato delle paratie antiallagamento (sistema ‘Acquastop’): grazie a quelle, dentro il negozio l’acqua non è entrata, ma fuori avevo 40 centimetri di fango. Ho spalato fino alle 20 e ad aiutarmi sono stati solo i cittadini, non certo le istituzioni. Non ho ricevuto alcun aiuto né dal Comune né dalla Provincia. Il nodo resta un canale che andrebbe bonificato ma che nessuno ha mai affrontato: mi chiedo cosa paghiamo a fare ogni anno il Consorzio. Inoltre, quando la Provincia ha riasfaltato Fornoli, ha dato la pendenza verso l’interno del paese anziché verso l’incrocio, senza nemmeno preoccuparsi dei tombini che, essendo rimasti saldati, non si aprono. Il Comune, anche questa volta, è stato inesistente: mi chiedo dove sia in emergenze del genere. Se non c’è nemmeno in questi momenti è un problema serio. Io mi sono salvato da solo“.