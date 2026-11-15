La rabbia|
Brennero, troppe auto non rispettano la chiusura. Andreuccetti: “La strada è chiusa, cosa non è chiaro?”
Il sindaco di Borgo a Mozzano richiama gli automobilisti al rispetto del divieto di transito nel tratto tra il bivio per Fornoli e via del Piano
Continuano i transiti nel tratto interdetto tra il bivio per Fornoli e via del Piano. A denunciare l’accaduto è il sindaco di Borgo A Mozzano Patrizio Andreuccetti che, attraverso un post su Facebook, richiama gli automobilisti al rispetto delle chiusure stradali.
“Cosa non è chiaro del concetto di strada chiusa? Lo scrivo, e anche un po’ arrabbiato, perché ci sono ancora troppe macchine che passano dal Brennero tra il bivio per Fornoli e la traversa dove finisce (o inizia) Via del Piano – dichiara il sindaco -. Stamattina sono stato un’ora lì con Anas ed ho visto passare una decina di macchine, dunque presumo che questo stia accadendo sempre. Se Anas ha chiuso anche quel tratto, significa che, almeno per il momento, non è sicuro passarci. Pertanto, se dovete andare al supermercato o presso i negozi di Chifenti Ponte d’oro, o semplicemente andare a casa, lo potete fare passando da Via del Piano”.
“Per chi non è pratico – continua -: venendo dal Brennero verso Chifenti si devia a sinistra verso Fornoli e subito prima del Ponte si va a destra; quella è Via del Piano. Passati 300/400 metri si devia a destra per rientrare sul Brennero e si prosegue per Chifenti zona Ponte d’oro. Ve lo scrivo per la sicurezza di tutti. Anas sta ripulendo la zona ma ci sono ancora verifiche importanti da fare. Poi, comunque, la strada tra Chifenti e Ponte a Serraglio rimane chiusa per via della grossa frana. Vi prego di rispettare quanto vi dico e chiedo ad ognuno di divulgare l’informativa. Grazie della collaborazione”, conclude Andreuccetti.
Foto dal profilo Facebook di Patrizio Andreuccetti Sincaco