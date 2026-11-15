Brennero, troppe auto non rispettano la chiusura. Andreuccetti: “La strada è chiusa, cosa non è chiaro?”

“Cosa non è chiaro del concetto di strada chiusa? Lo scrivo, e anche un po’ arrabbiato, perché ci sono ancora troppe macchine che passano dal Brennero tra il bivio per Fornoli e la traversa dove finisce (o inizia) Via del Piano – dichiara il sindaco -. Stamattina sono stato un’ora lì con Anas ed ho visto passare una decina di macchine, dunque presumo che questo stia accadendo sempre. Se Anas ha chiuso anche quel tratto, significa che, almeno per il momento, non è sicuro passarci. Pertanto, se dovete andare al supermercato o presso i negozi di Chifenti Ponte d’oro, o semplicemente andare a casa, lo potete fare passando da Via del Piano”.