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Maltempo, scuole chiuse domani in Mediavalle del Serchio: fa eccezione Pescaglia
Dai nidi alle superiori, stop alle lezioni. Andreuccetti: “Allerta arancione, ma la trattiamo come se fosse rossa”
Scuole chiuse domani (martedì 17 novembre) in Mediavalle del Serchio, con l’eccezione di Pescaglia (per differenti previsioni meteorologiche). Lo annuncia il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, in un video social rivolto ai cittadini: il provvedimento riguarda tutti gli ordini e gradi, dagli asili nido alle superiori, e nasce dalla necessità di affrontare la nuova allerta arancione in un territorio già duramente colpito dal maltempo dei giorni scorsi.
“È un’allerta meteo arancione, ma abbiamo deciso di trattarla come un’allerta meteo rossa perché va a incidere su una situazione precedente già fragilissima, quella disastrosa dei giorni scorsi”, spiega Andreuccetti. Una scelta precauzionale, dunque, che non modifica il livello dell’allerta ma punta a tutelare la sicurezza della popolazione.
Secondo le previsioni, le piogge diventeranno copiose a partire dalle 11 circa e proseguiranno per tutto il pomeriggio. Da qui la decisione di sospendere le attività scolastiche: “Abbiamo deciso di agire così in via precauzionale, per la sicurezza di tutti”.