​A poche miglia dalle coste italiane si trova un’isola la cui storia racconta molto più di quanto suggeriscano i confini politici di oggi. La Corsica custodisce un patrimonio di lingua, cultura, tradizioni e memorie che per secoli l’ha unita alla penisola italiana: un legame profondo, spesso dimenticato, che merita di essere riscoperto. È questo il filo conduttore del libro.

​Riparte da questo filo conduttore Corsica: una storia italiana. Personaggi, tradizioni e memorie di un legame secolare, il libro di Gabriele Bini — laureato in Lettere, sapere umanistico e formazione, attualmente laureando all’ultimo anno in Linguistica italiana e vicepresidente dell’Associazione Italo-Corsa Pasquale Paoli — pubblicato da Passaggio al Bosco Edizioni nella collana Bastian Contrari. Il volume, proposto al prezzo di circa 15 euro, uscirà ufficialmente l’1 dicembre, ma è già acquistabile in preordine su Amazon, IBS e numerosi altri store online.

​Un’opera che attraversa i secoli fino all’attualità e che trova un legame diretto e concreto anche con Bagni di Lucca, dove l’autore intende organizzare una presentazione locale.

​Il territorio di Bagni di Lucca è infatti attraversato per circa trenta chilometri dal Cammino di Santa Giulia, l’itinerario che richiama la traslazione delle reliquie della santa e intreccia storia, spiritualità e cammino tra l’area toscana e la Corsica (dove la tradizione colloca il martirio a Nonza, nel Capocorso). Proprio muovendo da questa cornice, Bini ha già avanzato all’associazione Il Cammino di Santa Giulia la proposta di un gemellaggio tra Bagni di Lucca e il comune corso di San Pietro di Venaco, accomunati dal culto del santo patrono San Pietro e da una vicinanza culturale e identitaria tutta da valorizzare. ​A rafforzare l’idea di guardare verso l’isola è anche il confronto con il gemellaggio già esistente con Longarone, legato a un vecchio progetto di diga mai realizzato a Bagni di Lucca e geograficamente più distante rispetto a San Pietro di Venaco. L’invito è ad ampliare gli orizzonti puntando su realtà con cui esistono affinità vive e tangibili, anche sul piano dei trasporti: nel volume viene ricordata la collaborazione avviata con la compagnia marittima Cors’express, che collega Bastia e Livorno con mezzi veloci in circa due ore e quindici minuti (offrendo inoltre uno sconto del 10% agli abbonati dell’associazione).

​Nel libro trovano ampio spazio anche le affinità culinarie tra la Corsica e le nostre zone: dalle preparazioni a base di farina di castagne — come i nicci corsi cotti tra le piastre di ferro nel camino, che richiamano i necci della tradizione appenninica e lucchese, fino alla pulenta e al castagnacciu — ai formaggi come il brocciu e u pecurinu, ai salumi legati al porcu nustrale e alle zuppe contadine. Un patrimonio gastronomico e storico che si intreccia con le vicende di personaggi corsi legati all’Italia e con il dibattito contemporaneo sui rapporti tra le due sponde.