Torna finalmente fruibile, a partire dalle 16 di oggi (20 novembre), il collegamento stradale lungo la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero da e verso Bagni di Lucca. A darne conferma ufficiale è stato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti , attraverso un aggiornamento sui propri canali social.

“Aprirà a doppio senso la SS12 del Brennero tra Chifenti JoJo e Via del Piano – commenta Andreuccetti -. Mentre il tratto al confine tra Chifenti e Ponte a Serraglio sarà riaperto a senso unico alternato. In questo modo la viabilità che collega da e verso Bagni di Lucca potrà tornare fruibile”.