Un percorso condiviso fatto di sacrifici e passione che ha unito memoria e beneficenza: il ricavato sosterrà la ricerca oncologica pediatrica e i progetti di inclusione sul territorio

Sabato 21 e domenica 22 novembre il Teatro Colombo di Valdottavo ha ospitato Ensemble, uno spettacolo nato dal desiderio di ricordare Monica Bocci, coreografa, e fondatrice di Artedanza Arabesque, figura che ha lasciato un segno profondo nella vita di allieve, amici e collaboratori grazie alla sua passione per la danza e per le arti dello spettacolo.

A circa un anno dalla sua scomparsa, il suo ricordo è tornato a vivere sul palco attraverso un progetto intenso, delicato e profondamente autentico. Nato da semplici incontri mensili mossi dalla voglia di ritrovarsi e creare insieme, Ensemble è cresciuto nel tempo fino a trasformarsi in un vero e proprio percorso condiviso, fatto di prove settimanali, sacrifici, chilometri percorsi e tanta dedizione. Un cammino affrontato conciliando impegni lavorativi e familiari, ma sostenuto da una motivazione comune: rendere omaggio a una donna che per molti è stata maestra, guida e punto di riferimento.

Le Balleronze, come amano definirsi le allieve di Monica, rappresentano il cuore pulsante dello spettacolo. Attraverso la riproposizione di alcune delle sue coreografie più significative e la creazione di nuovi lavori nati dalle emozioni e dai ricordi emersi durante questo anno, hanno costruito una narrazione coinvolgente e sincera. Le danze si intrecciavano a testi recitati, scritti dalle stesse protagoniste durante il percorso di preparazione, dando voce a pensieri intimi, riflessioni e sentimenti profondi.

Le offerte raccolte nelle due rappresentazioni saranno devolute in beneficenza. Una parte sosterrà la Fondazione dell’ospedale Pediatrico Meyer ets per la ricerca oncologica pediatrica, mentre la restante sarà destinata all’associazione Vengo Anch’io Astrolabio Lucca, realtà che aveva già collaborato con Monica nella realizzazione di iniziative ed eventi dedicati all’inclusione e alla partecipazione.

Gli applausi finali, lunghi e sentiti, hanno testimoniato quanto il pubblico abbia saputo cogliere il valore profondo di questa esperienza. Non soltanto uno spettacolo di danza, ma un atto d’amore collettivo, un gesto di memoria condivisa e un concreto esempio di come l’arte possa trasformarsi in solidarietà.