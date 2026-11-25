Dal 29 novembre al 10 gennaio oltre un mese di appuntamenti tra il capoluogo e le frazioni grazie all’impegno di associazioni e comitati

Mercatini, concerti, spettacoli, appuntamenti per bambini, feste paesane e presepi: dal 29 novembre al 10 gennaio Borgo a Mozzano si prepara a vivere il Natale con un calendario ricco di iniziative che coinvolgerà il capoluogo e le diverse frazioni del territorio. A Natale puoi è il programma che accompagnerà cittadini e visitatori durante le festività, mettendo al centro la partecipazione, le tradizioni e il contributo delle associazioni, dei comitati paesani e delle comunità locali, che anche quest’anno si mobilitano per animare paesi, piazze e luoghi di incontro.

“Mentre il nostro territorio – commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti – è messo a dura prova dagli eventi meteorologici dell’ultimo periodo, cerchiamo un po’ di serenità nella programmazione natalizia. Anche quest’anno tutto il nostro comune sarà invaso dall’atmosfera di festa e condivisione tipica di questo momento: uno sforzo corale, collettivo, impensabile senza l’impegno degli uffici comunali e delle tante associazioni, realtà, comitati paesani e comunità locali che ringrazio con affetto. Invito tutte e tutti, quindi, a partecipare agli eventi, a esserci, a fare un giro per i tanti mercatini e momenti di condivisione”.

Il programma

Il calendario si apre domenica 29 novembre, a Tempagnano, con il mercatino di Natale e i prodotti tipici, dalle 10,30 alle 18,30 nel centro storico, e alle 21 con il concerto del gruppo bandistico di Valdottavo al Teatro Colombo. Sabato 5 dicembre, alle 21,15, al Teatro di Cune, spazio allo spettacolo Il vestito nuovo del re. Nel pomeriggio, alle 16.30, il centro storico di Borgo a Mozzano ospiterà invece Santo Nicola, con la sfilata natalizia, i laboratori per bambini al PIT di via Umberto I e l’arrivo di Babbo Natale.

Domenica 6 dicembre Borgo a Mozzano si animerà con negozi aperti, mercatini, prodotti tipici e un complesso musicale itinerante per le strade del centro storico. Per i bambini saranno organizzati laboratori al Pit di via Umberto I e ci sarà l’arrivo di Babbo Natale.

Lunedì 8 dicembre sono in programma diversi appuntamenti: alle 17,30 ad Anchiano l’apertura del presepe nel centro storico, curato da Elena Biancalana e Daniele Sarti; a Chifenti, in piazza Ponte d’Oro, la tradizionale Fiera dell’Immacolata; alle 16 a Gioviano l’accensione del presepe nel centro storico. Ad Anchiano, inoltre, dalle 14,30 al circolo La Biocca, si svolgerà La Casina di Babbo Natale, a cura del Comitato paesano, con giochi, laboratori interattivi e degustazioni.

Venerdì 11 dicembre, alle 21, nella sala della banda di Corsagna, concerto di Natale del Complesso bandistico Giuseppe Verdi di Corsagna. Sabato 12 dicembre, ad Anchiano, nella chiesa parrocchiale, sarà visitabile la mostra-concorso dei presepi. Gli orari di visita sono dalle 14 alle 16 nei sabati 12, 19 e 26 dicembre 2026 e 2 gennaio 2027. Domenica 13 dicembre Diecimo ospiterà, dalle 10, la Festa di Natale sotto l’albero, con mercatini, degustazioni e canti, a cura delle associazioni paesane. Venerdì 18 dicembre, alle 17,30, al centro sportivo di Corsagna, arriva Babbo Natale. Sabato 19 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Rocco a Borgo a Mozzano, concerto di Natale della Merciful Band. Domenica 20 dicembre a Valdottavo, dalle 10,30 alle 20,30, arriva la Valle di Natale, con stand, prodotti tipici, musica, banda e spettacoli. Sempre nella giornata di domenica, alle 15, nel centro storico di Cerreto, appuntamento con la festa sotto l’albero. Mercoledì 23 dicembre, alle 20, nel piazzale della chiesa di Partigliano, si terrà la tradizionale Festa sotto l’albero. Giovedì 24 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo ad Anchiano, sarà rappresentata La Natività. Il programma proseguirà nel nuovo anno. Martedì 5 gennaio 2027, alle 16, nel centro storico di Borgo a Mozzano, si svolgerà il tradizionale Canto della Befana, a cura della Misericordia e degli Amici della Befana del Borgo. Sempre il 5 gennaio, dalle 14.30, a Diecimo è in programma la Festa della Befana Diecimina. Mercoledì 6 gennaio, alle 11, a Valdottavo, appuntamento con La Casetta della Befana, con doni, dolci e magia per i bambini; dalle 15, nella chiesa parrocchiale di Corsagna, festa della Befana e premiazione dei presepi del paese.

I presepi