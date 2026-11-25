Sarà un momento significativo di condivisione e memoria, nel segno di una personalità che ha profondamente inciso, sia come uomo che come professionista, nella vita comunitaria.

“Il ricordo del dottor Chiesa e del suo meritorio agire – dichiara il sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi – è ancora forte e ben radicato. A Lui abbiamo voluto intitolare questa importante struttura pubblica del nostro territorio per esprimere riconoscenza e gratitudine e lasciare un segno tangibile del suo passaggio affinché anche le future generazioni ereditino la sua testimonianza”. Il dottor Chiesa, negli anni della ricostruzione post-bellica, ha impersonato, su una parte importante del territorio, la figura ed il ruolo del medico condotto. Anni difficili, remoti se rapportati alla qualità della odierna compagine sociale. Ancora oggi, numerose, intense e vive, sono le testimonianze di chi, allora adolescente o giovane, ricorda con commozione, emozione e tanta riconoscenza, la figura del medico, del confidente, del sostegno morale e, talvolta, anche materiale che si riceveva nel rivolgersi a lui.