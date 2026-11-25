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Si intitola al dottor Marino Chiesa la palestra comunale del comprensivo di Ghivizzano
Sabato (28 novembre) alle 11 si terrà la cerimonia: ha impersonato, su una parte del territorio, la figura ed il ruolo del medico condotto
Sarà un momento significativo di condivisione e memoria, nel segno di una personalità che ha profondamente inciso, sia come uomo che come professionista, nella vita comunitaria.
Sabato (28 novembre) alle 11 si terrà la cerimonia di intitolazione della palestra comunale dell’istituto comprensivo di Ghivizzano al dottor Marino Chiesa. L’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento che vuole essere un riconoscimento all’impegno del dottor Chiesa e al prezioso contributo offerto alla sua comunità.
“Il ricordo del dottor Chiesa e del suo meritorio agire – dichiara il sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi – è ancora forte e ben radicato. A Lui abbiamo voluto intitolare questa importante struttura pubblica del nostro territorio per esprimere riconoscenza e gratitudine e lasciare un segno tangibile del suo passaggio affinché anche le future generazioni ereditino la sua testimonianza”. Il dottor Chiesa, negli anni della ricostruzione post-bellica, ha impersonato, su una parte importante del territorio, la figura ed il ruolo del medico condotto. Anni difficili, remoti se rapportati alla qualità della odierna compagine sociale. Ancora oggi, numerose, intense e vive, sono le testimonianze di chi, allora adolescente o giovane, ricorda con commozione, emozione e tanta riconoscenza, la figura del medico, del confidente, del sostegno morale e, talvolta, anche materiale che si riceveva nel rivolgersi a lui.
Un mondo lontano, quasi inimmaginabile se rapportato alla gestione del servizio del moderno medico di base. Un servizio 24 ore su 24, sette giorni su sette, in montagna, nel fondovalle, spesso presentandosi spontaneamente, casa per casa allorquando si recava nelle zone più impervie e disagiate. Di lui, il ricordo unanime è la gentilezza dei modi, il sorriso, la disponibilità e tanta professionalità. Alle sue dirette cure, si sottoponevano i pazienti, trovando rimedi, intervento, risposte che, oggi, richiedono visite specialistiche, cure particolari, ricoveri.
Un tempo passato, relativamente lontano, ma così distante dalla quotidiana realtà. Un tempo, tuttavia, che merita di essere ricordato e, con esso, i protagonisti di allora: uomini e donne che, con il loro agire, hanno segnato in positivo la vita di una comunità, la nostra, fornendo, oltre ogni ragionevole aspettativa, un servizio paragonabile a quella che potremmo definire una missione.