melodie natalizie|
A Bagni di Lucca l’energia del gospel accende il Natale: torna il Tradizionale Concerto del Revelation Gospel Choir
Appuntamento sabato 12 dicembre alle 17 nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa Inglese per la 13esima edizione dell’evento curato dalla Fondazione Michel de Montaigne
Sabato 12 dicembre. alle 17, nella Biblioteca Comunale Adolfo Betti di Bagni di Lucca (ex Chiesa Inglese), si svolgerà la 13esima edizione del Tradizionale Concerto di Natale a cura della Fondazione Culturale Michel de Montaigne.
Protagonista dell’evento sarà il Revelation Gospel Choir. Nato nel 2022 da un’idea di Perla Trivellini, il coro ha preso forma grazie all’iniziativa della cantante e direttrice Lorenza Catricalà, artista attiva nel panorama jazz, soul e R&B. Il coro si distingue per l’energia travolgente e l’eclettismo del suo repertorio: dal gospel tradizionale al contemporaneo, passando per gli spirituals e le reinterpretazioni pop/soul, arricchite da arrangiamenti corali potenti e coinvolgenti. Nel 2025 il coro è stato ospite del prestigioso Porretta Soul Festival, uno dei principali eventi internazionali dedicati alla musica soul, ricevendo grande apprezzamento per la qualità vocale e forza espressiva. Il Revelation Gospel Choir è molto più di un ensemble: è un progetto artistico vivo, aperto alla contaminazione, radicato nella tradizione gospel, ma capace di dialogare con il presente.
L’ingresso sarà libero, ma su prenotazione obbligatoria per posti limitati telefonando al 335.5821084 (chiamata o via WhatsApp).
Per maggiori informazioni è possibile consultare https://www.fondazionemicheldemontaigne.it/, la pagina Instagram ‘fondazionemicheldemontaigne’ e Facebook ‘Fondazione Michel de Montaigne’.