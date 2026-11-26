Protagonista dell’evento sarà il Revelation Gospel Choir. Nato nel 2022 da un’idea di Perla Trivellini, il coro ha preso forma grazie all’iniziativa della cantante e direttrice Lorenza Catricalà, artista attiva nel panorama jazz, soul e R&B. Il coro si distingue per l’energia travolgente e l’eclettismo del suo repertorio: dal gospel tradizionale al contemporaneo, passando per gli spirituals e le reinterpretazioni pop/soul, arricchite da arrangiamenti corali potenti e coinvolgenti. Nel 2025 il coro è stato ospite del prestigioso Porretta Soul Festival, uno dei principali eventi internazionali dedicati alla musica soul, ricevendo grande apprezzamento per la qualità vocale e forza espressiva. Il Revelation Gospel Choir è molto più di un ensemble: è un progetto artistico vivo, aperto alla contaminazione, radicato nella tradizione gospel, ma capace di dialogare con il presente.