“Questo spettacolo è un viaggio e un’occasione fondamentale per riportare al centro della scena una tradizione musicale unica – dichiara il regista dello spettacolo, Emiliano Galigani -. Abbiamo strutturato questa nuova edizione per celebrare i trent’anni di Anime Salve, portando la forza e il valore delle parole di De André nei teatri italiani. Raccontare De André è un privilegio e una sfida costante, che in questo allestimento trova una dimensione corale e di grande impatto”.