Lo spettacolo|
Al via da Bagni di Lucca la tournée nazionale di ‘De André, La Storia’ per i trent’anni di ‘Anime Salve’
Lo spettacolo diretto da Emiliano Galigani debutta il 4 dicembre all’Accademico: un evento che celebra il capolavoro del cantautore genovese
Prende ufficialmente il via la tournée nazionale di De André, La Storia, la produzione firmata Stage 11 che quest’anno celebra il trentennale di Anime Salve, l’ultimo capolavoro discografico pubblicato da Fabrizio De André nel 1996. Dopo l’anteprima di successo, lo spettacolo inaugura il nuovo cartellone con la prima tappa fissata per venerdì 4 dicembre alle 21 al Teatro Accademico di Bagni di Lucca.
Il tour attraverserà i teatri italiani per l’intera stagione, portando in scena una produzione che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo all’insegna dell’eccellenza artistica e tecnica. In questa veste rinnovata, l’appuntamento assume un significato celebrativo specifico, incentrato sul disco-testamento scritto con Ivano Fossati, un’opera che continua a interrogare profondamente il presente attraverso temi come la libertà, l’emarginazione e la spiritualità.
“Questo spettacolo è un viaggio e un’occasione fondamentale per riportare al centro della scena una tradizione musicale unica – dichiara il regista dello spettacolo, Emiliano Galigani -. Abbiamo strutturato questa nuova edizione per celebrare i trent’anni di Anime Salve, portando la forza e il valore delle parole di De André nei teatri italiani. Raccontare De André è un privilegio e una sfida costante, che in questo allestimento trova una dimensione corale e di grande impatto”.
Sul palco, una band composta da grandi musicisti e da un interprete d’eccezione dà vita alle composizioni del cantautore genovese, dove le esecuzioni dal vivo ai momenti salienti della sua biografia e del contesto storico e sociale dell’Italia del secondo Novecento. Il repertorio attraversa i decenni e i brani simbolo della poetica di De André — da Don Raffaè a Bocca di rosa passando per Crêuza de mä— restituendo la complessità di un autore che è stato poeta, intellettuale e voce libera.
I biglietti sono disponibili su TicketOne.