Tragedia nel pomeriggio di oggi (12 gennaio) per due escursionisti, un uomo e una donna di 50 e 46 anni, che sono precipitati dalla cresta del Monte Sella. Si tratta di Jeffrey Grazzini, di origine statunitense ma da anni cittadino italiano e la moglie Letizia Rossi.

I due vivevano a Sant’Alessio ed erano sposati. Entrambi amanti della montagna hanno perso la vita propri lì dove era la loro grande passione.

Foto 2 di 2



Dopo l’allarme lanciato da altre persone che percorrevano la zona, che hanno visto i due precipitare da un’altezza di almeno 50 metri, sono stati allertati i soccorsi coordinati dal Soccorso Alpino e Speleologo ed è stato fatto sollevare anche l’elicottero Pegaso 3 dall’aeroporto del Cinquale. Ma per i due non c’era più niente da fare e al Sast non è restato altro che far partire la squadra dal versante massese per recuperare i cadaveri.

L’allarme era stato dato anche dal rifugio Nello Conti, sopra l’antica via Vandelli: anche da lì, infatti, si era potuto vedere l’incidente dei due escursionisti, che stavano percorrendo il sentiero in cresta legati da una corda. Un passo falso, il terreno ghiacciato o una disattenzione hanno provocato la tragica caduta.

Il Monte Sella è al confine fra la provincia di Massa Carrara e quella di Lucca. L’incidente è accaduto sul versante massese della montagna.