Circolo Catalani, guida all’ascolto del Don Pasquale

In previsione della trasferta al teatro dell’Opera di Firenze per la rappresentazione di Don Pasquale di Gaetano Donizetti, il Circolo Catalani organizza un incontro propedeutico per meglio comprendere l’opera del bergamasco.

L’incontro, una conversazione condotta e curata da Roberto Del Nista, avverrà mercoledì (19 febbraio) alle 17,30, nella saletta soci della Coop di Sant’Anna.

Scopo dell’iniziativa è la visione ad ampio raggio – in modo sintetico ed approfondito – dell’opera lirica, per una più attenta fruizione da parte dello spettatore attraverso un linguaggio facilmente accessibile a tutti.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti. La prenotazione è obbligatoria (347.9951581).